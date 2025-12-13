Phú Thọ đẩy mạnh ngoại giao văn hóa

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngoại giao văn hóa trở thành cầu nối quan trọng giúp các địa phương khẳng định bản sắc, nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, Phú Thọ đã tận dụng hiệu quả giá trị di sản và truyền thống lịch sử để xây dựng hình ảnh một địa phương thân thiện, giàu bản sắc. Những nỗ lực đẩy mạnh ngoại giao văn hóa trong những năm gần đây không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh Đất Tổ, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chương trình đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2025 cho cán bộ và lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Hùng Vương.

Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ ngoại giao văn hóa trong hệ thống chính trị. Từ tỉnh đến cơ sở, các đơn vị đều nhận thức rõ ngoại giao văn hóa là một trong ba trụ cột đối ngoại, có vai trò quan trọng trong xây dựng môi trường hòa bình, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và củng cố quan hệ hữu nghị với các đối tác quốc tế. Công tác phối hợp liên ngành ở trong tỉnh được cải thiện rõ rệt; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được triển khai, tạo nên diện mạo mới trong hoạt động đối ngoại của địa phương. Phú Thọ đã chủ động, hiệu quả trong việc quảng bá các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại như “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ”. Các sự kiện lớn, đặc biệt là Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, được tổ chức trang trọng, an toàn, để lại ấn tượng sâu sắc với Nhân dân cả nước và du khách quốc tế. Nhiều chương trình giao lưu nghệ thuật, triển lãm, hội thảo quốc tế về bảo tồn di sản được phối hợp tổ chức, qua đó nâng cao vị thế của Phú Thọ trên trường quốc tế. Các hoạt động này không chỉ khẳng định giá trị độc đáo của văn hóa vùng Đất Tổ mà còn tạo cơ hội phát triển du lịch văn hóa bền vững.

Tỉnh cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch. Nhiều đoàn đại sứ quán, tổ chức quốc tế, chuyên gia nước ngoài đã đến thăm và làm việc tại Phú Thọ, mở ra các cơ hội hợp tác mới. Các chương trình giao lưu học sinh, sinh viên; trao đổi nghệ thuật với Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Lào... được triển khai thường xuyên, góp phần tăng cường hiểu biết văn hóa giữa Phú Thọ và các địa phương quốc tế. Công tác xúc tiến du lịch thông qua đường ngoại giao được quan tâm, nhiều sản phẩm quảng bá đa ngôn ngữ được xây dựng với nội dung và hình thức đa dạng hơn.

Song song với đó, tỉnh chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền đối ngoại. Các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và nền tảng số được huy động mạnh mẽ để lan tỏa hình ảnh Phú Thọ thân thiện, giàu bản sắc. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong sản xuất ấn phẩm, video, tư liệu giới thiệu về di sản và con người Phú Thọ đã giúp mở rộng phạm vi tiếp cận, đặc biệt là với cộng đồng kiều bào và bạn bè quốc tế. Qua đó, hình ảnh Phú Thọ ngày càng gần gũi, sinh động và hấp dẫn hơn trong mắt công chúng trong và ngoài nước.

Hướng tới mục tiêu phát huy hơn nữa vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững, Phú Thọ sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về ngoại giao văn hóa; tăng cường liên kết giữa các ngành; ưu tiên đầu tư các sản phẩm văn hóa - du lịch có giá trị đặc sắc; mở rộng hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản; nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác đối ngoại; ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quảng bá hình ảnh địa phương. Tỉnh cũng xác định cần tiếp tục phát huy sức mạnh của cộng đồng dân cư - chủ thể của di sản - để lan tỏa giá trị văn hóa Đất Tổ trong đời sống hiện đại.

Đồng chí Trần Quyết Chiến - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết: Phú Thọ phát huy tối đa nguồn lực văn hóa độc đáo, quảng bá và phát huy giá trị hai di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ”. Đây là lợi thế cạnh tranh riêng biệt mà không nhiều địa phương có được. Khai thác và quảng bá đồng bộ các giá trị di sản để tạo thành “Chuỗi di sản và du lịch vùng Đất Tổ - Tây Bắc” có chiều sâu, tăng tính hấp dẫn và khả năng thu hút du khách, nhà đầu tư. Gắn văn hóa với kinh tế để tạo sức mạnh tổng hợp. Đổi mới truyền thông, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hình ảnh tỉnh trên nền tảng quốc tế. Tăng cường huy động nguồn lực xã hội, doanh nghiệp và kiều bào.

Giai đoạn 2026 - 2030 là thời điểm vàng để tỉnh bứt phá trong công tác đối ngoại và ngoại giao văn hóa. Lợi thế về vị thế kinh tế và sức mạnh văn hóa hợp nhất là vô cùng lớn. Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” sẽ mở ra chặng đường mới đưa Phú Thọ trở thành trung tâm hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc.

Hạnh Thúy