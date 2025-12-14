Xã Lạc Lương: Sẵn sàng cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Hướng tới Ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ trong những ngày này, từ nghị trường chính trị đến các khu dân cư đều đang tập trung cao độ với tinh thần chủ động, nghiêm túc và quyết tâm chính trị cao để hoàn thành tốt sự kiện trọng đại này.

Xã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn 2025-2026 nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ xã Lạc Lương đã ban hành đầy đủ các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, từng cá nhân. Ngày 21/11/2025, xã đã thành lập Uỷ ban bầu cử với 17 thành viên, do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch Ủy Ban bầu cử.

Ban hành quy chế làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của thành viên Ủy ban bầu cử xã Lạc Lương; hình thức làm việc, chế độ báo cáo của Ủy ban bầu cử; hoạt động của các Tiểu ban và Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử xã; quan hệ công tác của Ủy ban bầu cử xã Lạc Lương với các cơ quan khác.

Uỷ ban MTTQ xã Lạc Lương triển khai công tác bầu cử

Tính đến tháng 8/2025, xã Lạc Lương có 25.337 người, theo đó, xã sẽ có 20 đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2026-2031, được bầu ở 8 đơn vị bầu cử. Như vậy, theo kế hoạch xã sẽ thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã xong trước ngày 4/1/2026. Tổ bầu cử thành lập xong trước ngày 31/1/2026. UBND cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Theo ghi nhận, đến thời điểm ngày 9/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang Nhân dân, cơ quan nhà nước cùng cấp và của đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính cấp dưới trên địa bàn.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng được xã Lạc Lương đẩy mạnh. Đồng chí Bùi Đức Thiệp - Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã chia sẻ: Hiện nay chúng tôi đã chỉ đạo giao cho Tổ truyền thông tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên truyền thanh thông minh bằng việc phát sóng hằng ngày; tuyên truyền trên không gian mạng, trên các nền tảng số, mạng xã hội Zalo, Facebook, Trang Thông tin điện tử của xã, trang Fanpage của Trung tâm với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, hấp dẫn, lan tỏa nhanh.

Giao Tổ văn hóa, văn nghệ treo băng rôn, pano, áp phích được đặt tại các tuyến đường trung tâm; phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để tuyên truyền về sự kiện trọng đại này, góp phần vào thành công chung của ngày bầu cử.

Thời điểm này, Công an xã Lạc Lương cũng đã và xây dựng phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt thời gian diễn ra bầu cử. Lực lượng dân quân, công an viên sẽ thường xuyên tuần tra, nắm tình hình cơ sở nhằm kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh.

Thượng tá Bùi Đức Hảo - Trưởng Công an xã cho biết: Trong ngày 12/12, chúng tôi đã tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và phát động phong trào thi đua Ba nhất "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Sau lễ ra quân, chúng tôi đã triển khai lực lượng gồm Công an chính quy, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, tiến hành biểu dương lực lượng diễu hành qua các tuyến đường chính trên địa bàn. Việc triển khai đợt cao điểm lần này là cần thiết, cấp bách, cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, chủ công.

Đồng chí Bùi Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Uỷ Ban bầu cử xã Lạc Lương, cho biết: “Cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Toàn xã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc nghiêm túc của cả hệ thống chính trị. Xã Lạc Lương với quyết tâm chính trị sẽ chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, mọi cử tri được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình”.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền; sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận cao của Nhân dân, xã Lạc Lương đã sẵn sàng mọi điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Xuân Thiên

(xã Lạc Lương)