Xử lý hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật, không để khoảng trống pháp lý

Chiều 15/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp chuyên đề (lần thứ 9) về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) để xử lý hệ thống VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất.

Quang cảnh phiên họp.

Theo báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị xử lý hệ thống VBQPPL do HĐND tỉnh, UBND 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình trước hợp nhất: Trong 1.367 văn bản đã rà soát, còn 81 văn bản chưa đề xuất xử lý (7 nghị quyết, 71 quyết định, 3 chỉ thị). Lý do là một số văn bản cần phải chờ hướng dẫn cụ thể từ Trung ương; chuyển thẩm quyền ban hành từ UBND tỉnh sang HĐND tỉnh; một số văn bản về giá không thể ban hành nhanh vì cần xây dựng phương án giá; một số văn bản mới khi đã ban hành nhưng tại điều khoản thi hành không thay thế, bãi bỏ văn bản của các tỉnh cũ.

Để việc tham mưu, xây dựng VBQPPL đảm bảo tiến độ, đạt mục tiêu và chất lượng theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản mới thay thế các Quyết định của tỉnh cũ (hoặc sau khi có các Quyết định mới, bãi bỏ các Quyết định cũ). Chỉ cho tiếp tục thực hiện văn bản cũ khi có lý do khách quan dẫn đến không thể ban hành văn bản mới và sẽ phải tham mưu quyết định áp dụng văn bản của một tỉnh cho tỉnh mới theo khoản 1, Điều 20, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL năm 2025.

Đối với 3 Quyết định về Duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến: Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tham mưu giá nước sạch ở khu vực đô thị; Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu giá nước sạch ở khu vực nông thôn.

Đối với 5 Nghị quyết, 53 Quyết định, 3 Chỉ thị đề nghị bãi bỏ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành có nội dung bãi bỏ rà soát thật kỹ ngay sau phiên họp, đảm bảo không tạo khoảng trống pháp lý.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh cũng tán thành và đã biểu quyết thông qua 16 dự thảo về: Phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý công viên, cây xanh, mặt nước; định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; phân cấp thẩm quyền quyết định việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; quyết định ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước; quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; quy định một số nội dung về bảo vệ môi trường; quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2026...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ban, ngành sau khi kết thúc Phiên họp tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ các VBQPPL do đơn vị tham mưu, chủ trì soạn thảo đề xuất bãi bỏ gửi Sở Tư pháp tổng hợp đề xuất bãi bỏ tổng thể lần cuối. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo các nội dung đề xuất đúng thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn của tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung đề xuất.

Đối với nhiệm vụ xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật trong tháng 12/2025 theo Kế hoạch số 8810/KH-UBND, các sở, ban, ngành tập trung cao độ, xây dựng các dự thảo, chủ động đề xuất các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực cho ý kiến chỉ đạo, báo cáo tại Phiên họp UBND tỉnh chuyên đề về xây dựng pháp luật lần 10 (22/12/2025).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ban, ngành dự thảo Báo cáo tổng kết đợt rà soát, xử lý hệ thống VBQPPL gửi Sở Tư pháp tổng hợp. Sở Nội vụ dự thảo tiêu chí khen thưởng trong đợt rà soát, gửi Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành tham gia ý kiến, báo cáo UBND tỉnh. Sở Tài chính, Sở Tư pháp báo cáo kinh phí đảm bảo cho các sở, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ rà soát, xử lý hệ thống VBQPPL. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện quy trình xử lý hệ thống VBQPPL, đảm bảo các dự thảo phù hợp quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại phiên họp.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang báo cáo công tác xây dựng, đề xuất ban hành VBQPPL trong lĩnh vực ngành phụ trách.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Huy Nhuận phát biểu tại phiên họp.

Đinh Vũ