Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIV

Trên cơ sở nhận diện đầy đủ những biến đổi tinh vi trong âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt trên không gian mạng và trong điều kiện công nghệ cao tác động mạnh mẽ trước thềm Đại hội XIV, bài viết đề xuất hệ thống giải pháp nhằm củng cố vững chắc “trận địa tư tưởng”, góp phần bảo đảm thắng lợi cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.​

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đánh dấu bước ngoặt phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Lợi dụng thời điểm này, các thế lực thù địch và cơ hội chính trị triệt để khai thác không gian mạng để gia tăng cường độ chống phá.

Mục tiêu của chúng không chỉ là xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn tập trung kích động chia rẽ nội bộ, tung tin giả về công tác nhân sự cấp cao. Do đó, nhận diện trúng thách thức và xây dựng “tấm khiên” tư tưởng vững chắc trong giai đoạn này không chỉ là nhiệm vụ cấp bách, mà còn là vấn đề sống còn đối với chế độ.

Tính tất yếu và nguyên tắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đóng vai trò kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng. Ngay từ những năm 1920, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định nguyên tắc cốt tử “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”.

Quan điểm này được Đảng ta kế thừa và phát triển xuyên suốt qua các kỳ Đại hội, từ Nghị quyết Trung ương tháng 10-1930 về trách nhiệm bảo vệ Đảng, đến khẳng định của Đại hội III (1960) coi đây là “nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi đảng viên”, và hiện nay được xác định là công tác thường xuyên, luôn luôn gắn chặt với xây dựng Đảng.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Trong bối cảnh hiện nay, tính tất yếu này càng được khẳng định khi các thế lực thù địch đang chĩa mũi nhọn tấn công vào “cái gốc” tư tưởng của Đảng. Chúng không chỉ phủ nhận tính khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin, mà còn tìm cách đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với Chủ nghĩa Mác - Lênin, hoặc tung tin giả về công tác nhân sự Đại hội XIV nhằm gây nhiễu loạn.

Nguy hiểm hơn, chúng lợi dụng cuộc chiến chống tham nhũng để quy chụp, phủ nhận sạch trơn thành tựu của công cuộc Đổi mới. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ sự đúng đắn của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, củng cố niềm tin và sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân.

Công tác đấu tranh thời gian qua đã chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Chúng ta đã thiết lập được thế trận lòng dân vững chắc, kết hợp với sự chuyên nghiệp hóa của Ban Chỉ đạo 35 các cấp và lực lượng vũ trang. Đặc biệt, sự xuất hiện của hàng loạt trang, nhóm đấu tranh trên mạng xã hội đã tạo nên những “lá chắn xã hội” hiệu quả, chuyển trạng thái từ bị động sang chủ động tấn công trên mặt trận tư tưởng.

Những thách thức mới trước thềm Đại hội XIV

Bước vào giai đoạn chuẩn bị Đại hội XIV, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối diện với những thách thức đa chiều và phức tạp hơn. Trước hết là thách thức từ môi trường công nghệ số, khi sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và Deepfake khiến ranh giới thật - giả trở nên mong manh, tin giả lan truyền theo cấp số nhân, khó kiểm soát.

Song hành với đó là thủ đoạn “mềm hóa” của các thế lực thù địch, chúng lồng ghép quan điểm sai trái dưới vỏ bọc văn hóa, giải trí nhằm thúc đẩy tư tưởng “phi chính trị hóa” và “tự do tuyệt đối” trong giới trẻ. Nguy hiểm nhất là thách thức nội tại, như sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, chính là “mảnh đất màu mỡ” để các thế lực thù địch khai thác, tấn công.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp lần thứ tư Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Giải pháp trọng tâm

Để bảo đảm an ninh tư tưởng tuyệt đối cho Đại hội XIV, cần thực hiện đồng bộ hệ thống các giải pháp.

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW phải được thực hiện thực chất, tránh hình thức, bảo đảm thấm sâu vào tư duy và hành động của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu. Đây phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Đồng thời, cần khắc phục triệt để biểu hiện xem nhẹ hoặc phó mặc nhiệm vụ này cho các lực lượng chuyên trách. Khi nhận thức được thống nhất, trách nhiệm được đề cao, sẽ tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền và truyền thông số. Phương thức tuyên truyền cần chuyển từ “thông tin một chiều” sang đối thoại, tương tác đa chiều với công chúng. Xây dựng hệ sinh thái truyền thông số “chính nghĩa”, đa dạng về sản phẩm (video ngắn, podcast, infographic, câu chuyện số...) phù hợp với thị hiếu giới trẻ và người dùng mạng xã hội là cần thiết. Kết hợp linh hoạt giữa tuyên truyền miệng truyền thống với lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng, theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Song song với đó, việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào giáo dục và đào tạo sẽ góp phần hình thành “hệ miễn dịch” tự nhiên, vững bền cho thế hệ trẻ trước các tác động tiêu cực trên không gian mạng.

Thứ ba, tăng cường tổ chức lực lượng, ứng dụng công nghệ và xây dựng môi trường văn hóa trong sạch. Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, như AI và Big Data để dự báo khủng hoảng và tự động hóa việc phát hiện, cảnh báo tin giả. Về mặt tổ chức, cần tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, phải gắn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi trọng kiểm soát quyền lực, nêu gương, phòng ngừa từ sớm, từ xa các biểu hiện suy thoái, để triệt tiêu những nguyên cớ mà các thế lực thù địch có thể lợi dụng chống phá. Đây chính là “lá chắn nội sinh” bảo vệ Đảng từ bên trong, tạo nền tảng vững chắc cho việc giữ gìn an ninh chính trị tư tưởng.

Thứ tư, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận cho nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng trước thềm Đại hội XIV. Đây là giải pháp mang tính cơ bản và chiến lược. Cần tập trung tổng kết thực tiễn 40 năm đổi mới, để luận giải thấu đáo các vấn đề “nóng”, các “điểm nghẽn” mà dự luận xã hội quan tâm.

Hệ thống luận cứ khoa học sắc bén từ thực tiễn sinh động là vũ khí tốt nhất để phản bác các luận điệu xuyên tạc về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hay Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là các luận điệu xuyên tạc liên quan đến nhân sự, văn kiện Đại hội XIV.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIV là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. Cuộc đấu tranh này đòi hỏi sự kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt về phương pháp và sách lược. Bằng việc kết hợp giữa “xây” và “chống”, giữa lý luận sắc bén và công nghệ hiện đại, chúng ta sẽ tạo nên “tấm khiên tư tưởng” vững chắc, góp phần bảo đảm thắng lợi cho Đại hội XIV của Đảng.

Nguồn qdnd.vn