Các cơ quan tập trung triển khai công tác bầu cử theo đúng thời gian, luật định

Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan chủ động, phối hợp chặt chẽ, kịp thời triển khai thực hiện theo đúng thời gian, kế hoạch đã ban hành; rà soát kỹ lưỡng khung pháp lý, quy trình, thủ tục, đảm bảo cuộc bầu cử tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, dân chủ, minh bạch, kỷ cương.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN

Đó là phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến gần, mang theo niềm tin và những kỳ vọng lớn của cử tri, người dân cả nước; mong mỏi của người dân không chỉ dừng ở việc lựa chọn người đại diện, mà còn là tìm kiếm những đại biểu thực sự xứng tầm, có đức, có tài, dám hành động và gắn bó mật thiết với nhân dân.

Sau Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã biểu thị tinh thần quyết tâm, sự vào cuộc quyết liệt, thống nhất ý chí và hành động của toàn hệ thống chính trị với một sự kiện quan trọng của đất nước, Ngày hội của toàn dân.

Theo đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, hội nhập sâu rộng với những yêu cầu và thách thức ngày càng cao. Để bảo đảm “ngày hội non sông” diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và quan trọng nhất là lựa chọn được những người tiêu biểu, xứng đáng nhất tham gia Quốc hội Khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Điều này càng đặt ra đòi hỏi lớn về năng lực, phẩm chất của đội ngũ đại biểu dân cử. Đây cũng là niềm mong mỏi lớn nhất của cử tri trước thềm cuộc bầu cử sắp tới.

Nhiều cán bộ, đảng viên và cử tri bày tỏ sự tán thành sâu sắc với quan điểm quán triệt của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Phải lựa chọn giới thiệu được những người thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực. Đó phải là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Tổ quốc và nhân dân, có đức, có tài, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn luật định”. Yêu cầu này chính là kim chỉ nam cho toàn bộ quá trình, từ khâu giới thiệu, hiệp thương đến lựa chọn.

Bên lề Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, nhiều ĐBQH cho rằng: Muốn lựa chọn được những đại biểu thật sự xứng đáng, quá trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử phải đề cao tinh thần trách nhiệm, tránh mọi biểu hiện nể nang, né tránh. Phải kiên quyết không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Một đại biểu không đủ tiêu chuẩn sẽ trở thành gánh nặng, nhưng một đại biểu đủ tầm sẽ là động lực phát triển.

Từ câu chuyện “đầu vào” là tiêu chuẩn đại biểu, cử tri cũng dành nhiều kỳ vọng đối với “đầu ra” chính là hành động của mỗi ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp khi được tín nhiệm lựa chọn. Đây cũng là thước đo chính xác nhất, là sự kiểm chứng thực tế nhất đối với niềm tin mà cử tri đã trao gửi, khi được tín nhiệm, mỗi đại biểu dân cử phải nghiêm túc thực hiện, “nói đi đôi với làm”.

Niềm tin của nhân dân là tài sản vô giá chỉ có thể được bồi đắp bằng hành động thực tiễn. Nhìn từ thực tiễn phát triển của đất nước thời gian qua, cử tri cả nước đều thấy được trong đó những đóng góp của các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Trong nhiệm kỳ mới, cử tri và nhân dân mong muốn người đại diện của mình phải giữ mối liên hệ mật thiết, thường xuyên; phải sát thực tế, nói dân hiểu, làm dân tin, lắng nghe tâm tư để chuyển tải trung thực vào nghị trường và chịu sự giám sát của nhân dân. Để đáp ứng những kỳ vọng về chất lượng đại biểu, cử tri cũng đặt niềm tin vào một quy trình tổ chức bầu cử chặt chẽ, minh bạch.

Một trong những điểm mới được cử tri đặc biệt quan tâm là việc Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Bầu cử tại các địa phương triển khai ứng dụng đồng bộ dữ liệu dân cư và định danh VNeID trong lập danh sách cử tri. Theo nhiều cử tri, đây là bước tiến vượt bậc trong ứng dụng chuyển đổi số, không chỉ giúp giảm sai sót, nâng cao tính minh bạch, mà quan trọng hơn là tạo thuận lợi tối đa, giảm phiền hà cho người dân, bảo đảm quyền bầu cử của công dân một cách chính xác nhất.

Khi có thể dễ dàng tra cứu thông tin trên các nền tảng, ứng dụng về cuộc bầu cử, cử tri có điều kiện tốt hơn để tìm hiểu kỹ lưỡng về từng ứng cử viên, từ đó thực thi quyền làm chủ có trách nhiệm. Sự chủ động của những cử tri trẻ tuổi cho thấy, công nghệ đang góp phần nâng cao ý thức chính trị và trao quyền cho cử tri một cách mạnh mẽ.

