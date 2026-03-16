Chiến thắng của lý trí và niềm tin

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao - con số mà ngay cả những quốc gia vẫn tự nhận là hình mẫu của “tự do, dân chủ” cũng phải nhìn nhận với sự ngạc nhiên và nể trọng. Kết quả đó một lần nữa khẳng định lý trí sáng suốt và niềm tin vững chắc của Nhân dân Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Đồng thời, đây cũng là minh chứng rõ ràng cho sự thất bại của mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá từ các thế lực thù địch, phản động ở hải ngoại và những phần tử mạo danh “dân chủ”, “nhân quyền” để xuyên tạc tình hình đất nước.

Trước và trong thời điểm diễn ra bầu cử, trên không gian mạng, một số đối tượng liên tục đăng tải các bài viết xuyên tạc, vu khống cuộc bầu cử ở Việt Nam là “trò diễn của Đảng Cộng sản”, “cuộc tranh đấu nội bộ”, “bỏ phiếu chỉ hình thức”, “ghế đã sắp sẵn”... Thậm chí, ngày 15/3, khi cử tri cả nước đang nô nức đến các khu vực bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân thì trên fanpage của một số tổ chức phản động, khủng bố và các đối tượng chuyên chống phá lại xuất hiện lời kêu gọi ký tên vào cái gọi là “tuyên bố phản đối kết quả cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031”; vu cáo đây là “một cuộc bầu cử không tự do, không công bằng, không minh bạch và không đại diện cho ý chí của cử tri”.

Luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Luận điệu trong các bài viết này thực chất không có gì mới. Chúng lặp lại những lời lẽ quen thuộc nhằm xuyên tạc bản chất của chế độ chính trị ở Việt Nam, cho rằng “Đảng Cộng sản là lực lượng duy nhất được phép đề cử ứng cử viên”, “Đảng Cộng sản tổ chức bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả”. Từ những suy diễn phi lý đó, các đối tượng tiếp tục đưa ra những yêu sách vô căn cứ như: Đòi sửa đổi Hiến pháp để “các đảng phái khác có quyền ngang bằng”, yêu cầu thành lập “tổ chức bầu cử độc lập”, đòi “các tổ chức quốc tế giám sát bầu cử”...

Những luận điệu ấy hoàn toàn trái với thực tế và không hiểu hoặc cố tình không hiểu hệ thống pháp luật cũng như cơ chế tổ chức bầu cử ở Việt Nam.

Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp không do một tổ chức chính trị nào trực tiếp tiến hành, mà do Hội đồng Bầu cử Quốc gia - cơ quan do Quốc hội thành lập, chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo toàn bộ công tác bầu cử trong phạm vi cả nước.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia có nhiệm vụ ban hành kế hoạch bầu cử, hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các khâu của quá trình bầu cử và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật. Thành phần của Hội đồng bao gồm đại diện nhiều cơ quan trong hệ thống chính trị như Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức liên quan, chứ không phải chỉ có tổ chức Đảng như các đối tượng cố tình xuyên tạc.

Một chủ thể giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quy trình bầu cử là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hệ thống Mặt trận các cấp. Theo Luật Bầu cử, Mặt trận Tổ quốc chủ trì các hội nghị hiệp thương để giới thiệu người ứng cử; tổ chức các hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm đối với người ứng cử. Quy trình này bảo đảm sự tham gia rộng rãi của các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể và đông đảo Nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu ứng cử viên. Pháp luật cũng quy định rõ quyền tự ứng cử của công dân nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Ở địa phương, các Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử được thành lập theo luật định với sự tham gia của nhiều thành phần trong xã hội. Những cơ quan này trực tiếp thực hiện các khâu quan trọng như lập danh sách cử tri, tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu công khai tại khu vực bầu cử dưới sự giám sát của đại diện cử tri và các tổ chức liên quan. Tất cả các bước trong quá trình kiểm phiếu, lập biên bản và tổng hợp kết quả đều tuân thủ quy trình chặt chẽ, bảo đảm tính công khai, minh bạch và đúng pháp luật.

Trong hệ thống chính trị Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội - điều đã được khẳng định trong Hiến pháp. Sự lãnh đạo đó được thực hiện thông qua đường lối, chủ trương và bằng hệ thống pháp luật của Nhà nước; việc tổ chức bầu cử được tiến hành bởi các cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật, với sự tham gia và giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo cử tri.

Đồng bào dân tộc thiểu số xã Tân Sơn hân hoan thực hiện quyền công dân.

Là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, Việt Nam có đầy đủ quyền tự quyết định những vấn đề nội bộ của mình, trong đó có việc tổ chức các cuộc bầu cử theo Hiến pháp và pháp luật quốc gia. Vì vậy, những yêu cầu về “giám sát quốc tế” hay “can thiệp từ bên ngoài” thực chất chỉ là chiêu bài nhằm phủ nhận chủ quyền và xuyên tạc bản chất dân chủ của chế độ chính trị ở Việt Nam.

Thực tiễn đã chứng minh rõ điều đó. Ngày 15/3/2026 đã thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, nơi ý chí và nguyện vọng của Nhân dân được thể hiện thông qua lá phiếu của mình. 76.043.527/76.516.637 cử tri cả nước đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,38%. Riêng tỉnh Phú Thọ có 2.749.248/2.751.667 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,91%. Những con số ấy là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ. Đồng thời, cũng là câu trả lời đanh thép đối với mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch.

Lịch sử đã nhiều lần chứng minh: Khi lợi ích dân tộc, ý chí Nhân dân và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng gặp nhau, mọi âm mưu chống phá đều trở nên lạc lõng và vô nghĩa. Thành công của cuộc bầu cử lần này thêm một lần nữa khẳng định: Ý chí của Nhân dân Việt Nam không thể bị xuyên tạc, niềm tin của Nhân dân Việt Nam không thể bị lung lay; mọi luận điệu chống phá cuối cùng chỉ tự bộc lộ sự phi lý và thất bại của chính mình.

Hà Phương