Rực rỡ sắc màu ở cung đường đẹp nhất Việt Nam tại Lâm Ðồng

Mũi Né - thiên đường “biển xanh, cát trắng, nắng vàng” từ lâu đã là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Trong đó, trải nghiệm tour xe jeep Bàu Trắng - Mũi Né được xem như một hành trình đầy sắc màu, mang đến cảm giác phiêu lưu, tự do cùng những khoảnh khắc check-in tuyệt đẹp.

Xe jeep với những gam màu rực rỡ được nhiều du khách lựa chọn khi đến Mũi Né

Du khách đến nghỉ dưỡng tại phường Mũi Né, khó lòng bỏ qua tour ngắm bình minh, hoàng hôn bằng xe jeep. Đi dọc cung đường từ Mũi Né đến Bàu Trắng, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những chiếc xe rực rỡ sắc màu, đã trở thành biểu tượng của vùng đất này, thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm. Cung đường Bàu Trắng, được mệnh danh là một trong những cung đường biển đẹp nhất Việt Nam, là điểm nhấn chính của tour xe jeep. Với những đồi cát trắng trải dài bất tận, cung đường đôi uốn lượn giữa biển và cát, nơi đây mang đến một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ nhưng cũng đầy thơ mộng.

Những chiếc jeep được sơn đủ gam màu rực rỡ như: đỏ, vàng, xanh biển, cam, hồng phấn hay tím mộng mơ, dễ dàng thu hút ánh nhìn khi lướt qua đồi cát, dừng bên bờ biển hay cánh đồng quạt gió. Sự đa dạng màu sắc không chỉ giúp xe nổi bật giữa thiên nhiên mà còn mang ý nghĩa văn hóa địa phương. Du khách, đặc biệt là giới trẻ, thường chọn xe theo sở thích hoặc màu sắc hợp trang phục để có những bức ảnh “triệu like”. Bạn Nguyễn Như Thanh (Hà Nội), tham quan Mũi Né dịp hè vừa qua chia sẻ: “Nhóm em chọn xe jeep để ngắm hoàng hôn thay vì đi ô tô thông thường, vừa gần gũi thiên nhiên vừa cảm nhận trọn vẹn gió biển mát lành và nắng ấm áp của Mũi Né. Không chỉ vậy, tài xế còn rất nhiệt tình, kiêm luôn thợ chụp hình để khách có những bức ảnh đẹp”.

Theo các công ty lữ hành đang kinh doanh tour xe Jeep ở khu vực Mũi Né, tour xe Jeep thường có giá dao động từ 500.000 - 650.000 đồng/xe (4 - 6 khách), rất phù hợp cho nhóm bạn bè hoặc gia đình. Đặc biệt, các tour ngắm bình minh và hoàng hôn luôn được du khách yêu thích bởi khung cảnh thiên nhiên rực rỡ, mê hoặc. Nhiều người chia sẻ, cảm giác ngồi trên xe Jeep, để gió biển lùa qua mái tóc và chiêm ngưỡng vẻ đẹp nên thơ của Mũi Né là trải nghiệm khó quên.

Hiện nay, tại Mũi Né có gần 100 xe jeep hoạt động phục vụ du khách, nhưng chỉ một phần trong số đó được đăng ký, đăng kiểm và có giấy phép kinh doanh hợp pháp. Những năm gần đây, do nhu cầu trải nghiệm tăng cao, số lượng xe jeep, u-oát ngày càng nhiều, được trang trí bắt mắt với đủ sắc màu, đáp ứng sở thích chụp hình, check-in của giới trẻ. Tuy vậy, tình trạng nhiều xe chở khách nhưng chưa đăng ký kinh doanh, chưa có phù hiệu hay đổi biển số nền vàng không chỉ vi phạm quy định vận tải mà còn tiềm ẩn rủi ro cho du khách và gây thất thu ngân sách.

Sự xuất hiện ồ ạt của nhiều xe đã hết niên hạn sử dụng từng khiến hoạt động loại hình này trở nên bát nháo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách. Thực tế, nhiều doanh nghiệp và cá nhân trong tỉnh đã nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng, mong muốn được kinh doanh hợp pháp theo mô hình hợp tác xã để được quản lý bài bản. Tuy nhiên, theo Nghị định số 158/2024, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng dưới 8 chỗ sau 12 năm sản xuất sẽ không được sử dụng kinh doanh nữa, mà chỉ được lưu hành như xe cá nhân thông thường và vẫn phải đăng kiểm định kỳ 6 tháng/lần. Do chưa có sự thống nhất về cơ chế quản lý nên tour xe jeep tại Mũi Né vẫn chủ yếu hoạt động tự phát, dù được du khách đánh giá rất cao.

Được biết, vài tỉnh có hẳn Câu lạc bộ xe jeep, sẵn sàng có mặt trong những sự kiện, hoạt động du lịch do tỉnh tổ chức, làm điểm nhấn ấn tượng. Vì thế, để jeep tour ở cung đường này trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, là trải nghiệm an toàn, thú vị dành cho du khách, thiết nghĩ, ngành chức năng cần có lộ trình cụ thể và nhanh chóng quản lý loại hình này hoạt động một cách có tổ chức, bài bản hơn.

Nguồn baolamdong.vn