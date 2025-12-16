TP Hồ Chí Minh phát triển không gian du lịch phù hợp thị hiếu của du khách

Du khách cho biết rất hào hứng với không khí mùa du lịch lễ hội cuối năm nay và đầu năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là việc có hàng loạt sản phẩm tour tuyến mới cho khách lựa chọn.

Khách quốc tế tham quan trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh bằng xe bus hai tầng. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Để ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh bước vào một kỷ nguyên mới, mang đến những trải nghiệm phong phú và hấp dẫn hơn cho du khách, các địa phương trên địa bàn Thành phố đã xây dựng, phát triển không gian du lịch phù hợp thị hiếu của du khách.

Nhiều phường, xã, đặc khu tung ra đa dạng sản phẩm tour tuyến phục vụ, đón đầu mùa du lịch lễ hội cuối năm nay và đầu năm 2026.

Làm mới du lịch nội thành

Ghi nhận ý kiến một số người dân, du khách cho thấy, rất hào hứng với không khí mùa du lịch lễ hội cuối năm nay và đầu năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là việc có hàng loạt sản phẩm tour tuyến mới cho khách lựa chọn.

Bên cạnh đó, ngành du lịch Thành phố còn phối hợp cùng 168 phường, xã và đặc khu kích cầu du lịch bền vững, giới thiệu rộng rãi hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho người dân và du khách tiếp cận điểm đến mới, sản phẩm du lịch đặc trưng.

Anh Duy Đức, đến từ Hà Nội chia sẻ, từ sau khi Thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất, đây là lần đầu tiên anh trở lại Thành phố và cảm nhận không khí hoàn toàn mới lạ, trong đó không gian du lịch được mở rộng hơn trước. Ngoài ra, vì đang vào mùa du lịch lễ hội cuối năm nay và đầu năm 2026 nên du khách đến Thành phố Hồ Chí Minh có thể trải nghiệm thêm rất nhiều hoạt động, lựa chọn sản phẩm tour, tuyến phù hợp nhu cầu và thời gian lưu trú của mình.

Tương tự, chị Hoàng Anh đến từ tỉnh Vĩnh Long cho biết, gia đình ưu tiên trải nghiệm tour tuyến nội tỉnh nhằm tìm hiểu nét đặc trưng của phường, xã và đặc khu của Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất. Gia đình cảm thấy sản phẩm tour, tuyến nửa ngày hay một ngày rất phù hợp với du khách yêu thích khám phá văn hóa-lịch sư-ẩm thực tại mỗi điểm đến.

Thời gian gần đây, nhiều chương trình du lịch và dịch vụ du lịch mới công bố phục vụ du khách đến Thành phố được ra mắt. Cụ thể, các chương trình Trải nghiệm văn hóa - Dấu ấn Tân Định (phường Tân Định), Chạm vào dấu xưa (phường Bình Tây); Xuân Hòa - Nét xưa trong phố mới” (phường Xuân Hòa), “Vì Côn Đảo xanh - Xanh trên mỗi hành trình," “Du ngoạn ngắm hoàng hôn trên du thuyền Indochina Star”...

Nhiều địa phương và doanh nghiệp du lịch đã phát huy thế mạnh, kết nối thành công, hình thành nên các chương trình du lịch hứa hẹn cho một hành trình sống động trong dịp mùa lễ hội cuối năm nay, đầu năm 2026. Đặc biệt, một số doanh nghiệp lữ hành xây dựng tour mới còn có chính sách ưu đãi cho những tour về du lịch cùng gói, dịch vụ và sản phẩm khuyến mãi cho khách du lịch khi đến trải nghiệm, tham quan du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ sản phẩm du lịch mới của địa phương, ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết bên cạnh hòa trong nhịp vào sự chuyển mình mạnh mẽ của Thành phố, địa phương vẫn giữ được nét đặc trưng riêng với những vùng ký ức của câu chuyện về người phụ nữ Nam Bộ (Bảo tàng Phục nữ Nam Bộ), ánh sáng lấp lánh của nghề sơn mài truyền thống (nghệ thuật sơn mài Tây Sơn Crafts), hình ảnh mái đình xưa (đình Xuân Hòa)... Do đó, tour “Xuân Hòa - Dáng xưa trong phố mới” không chỉ là sản phẩm du lịch mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữ nguyên vẹn chiều sâu văn hóa trong dáng vẻ mới mẻ.

Khám phá các công trình tôn giáo và kiến trúc đặc trưng, nơi lưu giữ những câu chuyện về đời sống tinh thần của cộng đồng dân cư qua nhiều thế hệ. Ảnh: Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Ở góc độ doanh nghiệp đồng hành cùng địa phương, ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour cho rằng, sản phẩm du lịch đặc trưng “Trải nghiệm văn hóa - Dấu ấn Tân Định” không chỉ dừng lại ở ra mắt một sản phẩm mới mà là bước đi cụ thể trong nỗ lực làm mới du lịch đô thị Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất theo hướng sâu sắc, bản sắc hơn và bền vững hơn. Thành phố vừa có sức hút từ những công trình hiện đại, nhịp sống sôi động vừa độc đáo bởi những “lớp ký ức” từng khu phố, ngôi chợ, mái chùa, nếp sinh hoạt đặc trưng vùng miền...

Trong đó, phường Tân Định là một điểm trên bản đồ và là bản giao hưởng của di sản-tín ngưỡng-kiến trúc-ẩm thực-đời sống nên tour “Trải nghiệm văn hóa - Dấu ấn Tân Định” như một hành trình khám phá từ không gian tâm linh-lịch sử, đến đô thị-kiến trúc và khép lại bằng hơi thở đời sống-ẩm thực địa phương.

Điểm sáng kinh tế mũi nhọn

Thống kê 11 tháng năm 2025, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là điểm sáng khi mang về tổng doanh thu hơn 233.500 tỷ đồng, tương đương 80,5% kế hoạch năm. Kết quả này đạt được là có sự đóng góp của hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố ở tháng 11/2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ nỗ lực chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh liên kết vùng. Cụ thể, trong tháng 11/2025, Thành phố đón khoảng 780.000 lượt khách quốc tế, nâng tổng số khách quốc tế trong 11 tháng năm 2025 lên 7,37 triệu lượt còn khách nội địa vẫn là thị trường chủ lực với 4,2 triệu lượt trong tháng 11/2025, nâng tổng số khách nội địa lên 37,28 triệu lượt.

Hoạt động xúc tiến du lịch quốc tế và hoàn thiện hạ tầng dịch vụ đang được xem là động lực chính giúp ngành Du lịch duy trì sức hút, đóng góp lớn vào sự phục hồi chung của kinh tế các địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang từng bước hình thành mạng lưới du lịch từ 168 phường, xã và đặc khu, tạo nền tảng xây dựng bản đồ điểm đến đồng bộ với bản sắc đặc trưng.

Theo ông Nguyễn Minh Triết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (Lữ hành Saigontourist), phát triển sản phẩm du lịch nội vùng Thành phố Hồ Chí Minh một trong những trụ cột chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp ở giai đoạn tới. Điều này, vừa giúp doanh nghiệp thúc đẩy kinh doanh vừa đồng hành cùng Thành phố kích hoạt thị trường nội địa, lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử và điểm đến du lịch tại các địa phương. Điển hình, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện 6 sản phẩm city tour “Tôi yêu Sài Gòn” với điểm nhấn trải nghiệm trong ngày theo hướng đồng bộ, phù hợp đặc trưng từng khu vực và thuận lợi kết nối tour tuyến sau khi Thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất.

Cùng quan điểm, các doanh nghiệp du lịch-lữ hành phân tích, mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng, với sự phối hợp chặt chẽ không chỉ thúc đẩy cơ chế chính sách mà còn tháo gỡ vướng mắc cho du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc sau tái cấu trúc ngành. Trong đó, có thể kể đến những vấn đề liên quan tới hạ tầng, quy hoạch và tổ chức khai thác tài nguyên du lịch các địa phương.

Các doanh nghiệp du lịch-lữ hành đánh giá, chiến lược hợp tác với 168 phường, xã và đặc khu tạo động lực khai thác thế mạnh du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm “vàng” như hiện nay. Chuyển đổi số và xanh ngành Du lịch lấy con người, môi trường làm trung tâm sẽ là hướng đi chủ đạo giúp Thành phố Hồ Chí Minh tăng sức cạnh tranh trong khu vực cũng như hướng đến mục tiêu điểm đến hàng đầu châu Á.

Khách quốc tế tham quan trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Trước bối cảnh mới của ngành du lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, Thành phố triển khai mô hình “mỗi địa phương có ít nhất một sản phẩm du lịch," với 22 địa phương hình thành sản phẩm đặc trưng nên tiếp tục phát triển ý tưởng cho 168 phường, xã và đặc khu để biến mỗi địa phương thành một điểm đến hoặc sở hữu một sản phẩm du lịch riêng. Mới đây, Chương trình hợp tác truyền thông, quảng bá hình ảnh 168 phường, xã, đặc khu trên nền tảng số được phát động trong Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025, các địa phương cần chủ động phối hợp với Sở Du lịch Thành phố đẩy mạnh số hóa điểm đến.

Ông Nguyễn Văn Dũng cũng đề nghị, Sở Du lịch Thành phố tiếp tục phối hợp các sở, ngành, Ủy ban nhân dân 168 phường, xã và đặc khu hoàn thiện, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao sức hấp dẫn điểm đến và tính chuyên nghiệp dịch vụ. Hơn thế nữa, với lực lượng Đại sứ du lịch đông đảo, quy tụ nhiều tầng lớp nhân dân, các đơn vị hoạt động trong ngành Du lịch cần tích cực tổ chức hiệu quả chương trình giới thiệu giá trị văn hóa, điểm đến, sản phẩm đặc trưng và bản sắc của từng khu vực, góp phần lan tỏa hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh một cách chân thực từ cộng đồng.

Nguồn Vietnam+