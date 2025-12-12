12 cây chè Shan tuyết Bằng Phúc được công nhận cây Di sản Việt Nam

Quần thể 12 cây chè Shan tuyết tại khu vực Bằng Phúc, xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên được công nhận là cây Di sản Việt Nam.

Ngày 12/12, xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc công bố quyết định và đón nhận Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam – Cây chè Shan tuyết Bằng Phúc. Trước đó, ngày 8/12/2025, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) đã ban hành quyết định công nhận quần thể 12 cây chè Shan tuyết tại xã Đồng Phúc là cây Di sản Việt Nam.

Khu vực trồng nhiều cây chè Shan tuyết Bằng Phúc được định hướng gắn với phát triển du lịch của địa phương. Ảnh: Ngọc Tú

Những cây chè được công nhận Cây Di sản Việt Nam đợt này thuộc sở hữu của gia đình các hộ Lý Văn Tịnh, Đặng Văn Chuổng (thôn Phiêng Phung) và Mùng Văn Thời (thôn Nà Bay), Triệu Văn Dựng (thôn Bản Chang).

Khu vực Bằng Phúc (xã Đồng Phúc) có 7 thôn trồng và chế biến chè Shan tuyết, hiện có hơn 316ha đang cho thu hoạch. Theo Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, khu vực này hiện có 740 cây chè Shan tuyết cổ thụ, trong đó, nhiều nhất là tại thôn Phiêng Phung với hơn 400 cây.

Tuổi trung bình của cây chè cổ thụ ở đây khoảng 97 năm, nhiều cây trên 100 năm, cây trẻ nhất cũng 65 năm. Điều tra khoa học cho thấy, quần thể chè Shan tuyết tại khu vực Bằng Phúc có giá trị nổi bật về sinh học, lịch sử hình thành, văn hóa và tiềm năng phát triển kinh tế gắn với du lịch.

Buổi lễ công bố quyết định và trao Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam – Cây chè Shan tuyết Bằng Phúc. Ảnh: Ngọc Tú

Ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc cho biết, thời gian tới, xã Đồng Phúc tiếp tục bảo tồn quần thể chè, phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ, nâng tầm thương hiệu chè Shan tuyết. Xây dựng mô hình du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn với di sản cây chè. Xã đặt mục tiêu đến năm 2030, khu vực này trở thành điểm đến du lịch đặc sắc của tỉnh Thái Nguyên.

