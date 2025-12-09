Nông nghiệp Thanh Hóa vượt sóng gió thiên tai, thích ứng linh hoạt

Dù dịch bệnh, bão lũ liên tiếp gây thiệt hại, ngành nông nghiệp Thanh Hóa vẫn giữ được đà tăng trưởng, ổn định sản xuất.

Vượt sóng gió thiên tai

Sản xuất nông nghiệp của Thanh Hóa trong năm 2025 trải qua nhiều thử thách. Bão lũ liên tiếp gây thiệt hại nặng, hơn 33.492ha lúa bị ảnh hưởng, trong đó trên 27.000ha mất tới 70% năng suất. Đúng vào thời điểm mùa vụ bước vào giai đoạn then chốt, dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại 130 xã khiến hơn 61.555 con lợn phải tiêu hủy – con số cho thấy áp lực lớn lên ngành chăn nuôi của tỉnh.

Trong khó khăn, sản xuất nông nghiệp của Thanh Hóa trong 9 tháng đầu năm vẫn được duy trì nhờ sự điều hành linh hoạt từ ngành và chính quyền địa phương. Toàn tỉnh gieo trồng 388.802ha, vượt kế hoạch đề ra, cơ cấu cây trồng được chuyển đổi linh hoạt với hơn 1.723ha đất lúa kém hiệu quả được chuyển sang cây trồng giá trị cao – xu hướng tái cơ cấu diễn ra mạnh mẽ tại nhiều địa phương.

Sản xuất lúa của Thanh Hóa trong năm 2025 cơ bản thắng lợi dù gặp nhiều thiên tai. Ảnh: Thu Thủy

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, điểm sáng quan trọng của ngành nông nghiệp tỉnh những năm qua là quá trình tích tụ, tập trung đất đai. Tỉnh đã có 3.038ha đất được tích tụ cho sản xuất quy mô lớn, mở đường để ứng dụng công nghệ cao và thu hút doanh nghiệp đầu tư. Các vùng sản xuất liên kết, có hợp đồng bao tiêu tiếp tục được duy trì ổn định với quy mô hơn 80.000ha, giúp người dân yên tâm sản xuất, giảm rủi ro trước những biến động của thị trường.

Lĩnh vực chăn nuôi trong 9 tháng đầu năm 2025 dù chịu nhiều tác động từ dịch bệnh song tổng đàn vật nuôi chủ lực vẫn được duy trì. Đàn bò tăng hơn 15%, đàn lợn tăng 11,4%, đàn gia cầm tăng 7,1% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi đạt 241,6 nghìn tấn, giữ đà tăng trưởng nhờ công tác an toàn sinh học được triển khai quyết liệt. Tiêm phòng cho đàn vật nuôi đạt 102,4% kế hoạch, ổ dịch lở mồm long móng ở Thạch Thành (cũ) được xử lý dứt điểm chỉ sau một tháng – minh chứng cho hiệu quả của công tác giám sát thú y ở cơ sở.

Lâm nghiệp cũng đóng góp tích cực cho bức tranh chung. Trong 9 tháng năm 2025, tỉnh trồng mới 9.250ha rừng, bảo vệ ổn định 600.836ha, duy trì tỷ lệ che phủ gần 54%, gần sát mục tiêu năm. Sản lượng khai thác gỗ đạt 820.000 m3, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dù nắng nóng kéo dài và nguy cơ cháy rừng cao, Thanh Hóa không để xảy ra vụ cháy nào. Đây là kết quả của các phương án bảo vệ rừng được chủ động triển khai. Công tác quản lý rừng được siết chặt hơn, 171 vụ vi phạm bị xử lý, đóng góp trên 1,8 tỷ đồng vào ngân sách.

Thủy sản chuyển dịch theo hướng bền vững

Lĩnh vực thủy sản tiếp tục duy trì tăng trưởng trong bối cảnh thời tiết và môi trường biến động phức tạp. Trong 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt 166.452 tấn, tăng 1,68%, trong đó khai thác đạt 106.012 tấn, chủ yếu từ đánh bắt biển. Thanh Hóa hiện có 6.555 tàu thuyền, trong đó hơn 1.000 tàu dài từ 15m trở lên, là lực lượng nòng cốt vươn khơi bám biển. Công tác tuyên truyền và giám sát chống khai thác IUU được triển khai chặt chẽ hơn, giúp ngư dân dần quen với việc tuân thủ quy định và truyền dữ liệu hành trình.

Công tác chống khai thác IUU được Thanh Hóa triển khai chặt chẽ, giúp ngư dân dần quen với việc tuân thủ quy định và truyền dữ liệu hành trình. Ảnh: Thu Thủy

Nuôi trồng thủy sản ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt theo hướng nâng cao hiệu quả và bền vững với diện tích nuôi đạt 19.200ha, bằng kế hoạch đề ra. Các mô hình nuôi nước lợ như tôm kết hợp cua, cá trên 3.200ha, mô hình nuôi ngao trên 1.000ha, mang lại giá trị kinh tế cao. Tỉnh hiện có 5.740 ô lồng nuôi cá trên sông và ven biển – hướng phát triển giúp nhiều hộ dân vùng núi và ven biển ổn định thu nhập.

Công tác quan trắc môi trường và kiểm tra chất lượng thủy sản được tăng cường. Hơn 700 mẫu được lấy tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, trong đó 701 mẫu đạt yêu cầu, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng uy tín thủy sản địa phương.

Sản xuất thủy sản không chỉ chú trọng tăng sản lượng mà đang chuyển mạnh sang hướng phát triển bền vững, quản lý tốt môi trường, tuân thủ quy định IUU, tăng cường liên kết chuỗi và ứng dụng kỹ thuật mới. Đây là nền tảng để Thanh Hóa mở rộng thị trường tiêu thụ và hướng tới xuất khẩu các sản phẩm biển chủ lực.

Từ trồng trọt, chăn nuôi đến lâm nghiệp, thủy sản, nông nghiệp Thanh Hóa đã cho thấy khả năng thích ứng mạnh mẽ trước hàng loạt biến động về thiên tai, dịch bệnh và thị trường. Việc duy trì được sản xuất ổn định giúp tỉnh có cơ sở vững chắc để hoàn thành mục tiêu trong năm và tạo đà phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo.