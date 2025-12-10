Đà Nẵng mở lớp dạy tiếng Hàn cho tài xế xích lô

Lớp đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc do Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng mở cho đội ngũ đạp xích lô từ ngày 7/12, nhằm phục vụ thị trường khách quốc tế lớn nhất của thành phố.

Khóa học trang bị kỹ năng giao tiếp cơ bản và kiến thức về tập quán của du khách Hàn Quốc cho 83 thành viên Đội xích lô du lịch. Đây là nỗ lực chuyên nghiệp hóa đội ngũ vận chuyển trong bối cảnh khách Hàn chiếm hơn 28% tổng lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng trong 11 tháng qua.

Bên cạnh đào tạo con người, ngành du lịch thành phố đã vận hành hệ thống thuyết minh tự động (Auto Guide) tích hợp trên xe từ tháng 9. Thiết bị này sử dụng định vị GPS để tự động kích hoạt bài thuyết minh qua tai nghe với 15 ngôn ngữ khi xe đi qua các điểm tham quan. Việc tài xế biết thêm tiếng Hàn được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tốt hơn trong các tình huống giao tiếp trực tiếp ngoài nội dung thuyết minh có sẵn.

Lớp dạy tiếng Hàn cho tài xế xích lô ở Đà Nẵng. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Đà Nẵng

Tour trải nghiệm xích lô du lịch được xem là một trong những sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng nhờ tính truyền thống, thân thiện và mang đến góc nhìn gần gũi về nhịp sống đô thị. Du khách tham gia tour có thể tham quan các điểm nổi bật như Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Công viên APEC, dọc tuyến Bạch Đằng, chợ Hàn, đường Trần Phú và thưởng ngoạn cảnh quan ven sông Hàn. Chi phí khoảng 200.000 đồng 30 phút mỗi khách.

Để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế, tour xích lô Đà Nẵng đã được phát triển trên các nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến như Klook, GetYourGuide, Kkday. Theo đại diện Klook, sau hơn ba tháng triển khai từ tháng 9, nền tảng đã ghi nhận gần 100 lượt đặt, phần lớn là khách Hàn Quốc.

Đội tài xế xích lô ở Đà Nẵng. Ảnh: danangfantasticity

Đội Xích lô Du lịch Đà Nẵng được thành lập năm 2003, dưới sự quản lý trực tiếp của Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng. Xích lô dần trở thành hình ảnh quen thuộc trên nhiều tuyến phố trung tâm, được thành phố tập trung đào tạo phong cách phục vụ lịch sự, văn minh, không chèo kéo, tranh giành khách.

Hiện, đội có 83 xe xích lô được thiết kế đồng bộ về kiểu dáng, màu sắc, kích thước. Các thành viên đều đáp ứng yêu cầu về sức khỏe, am hiểu luật giao thông, có kiến thức điểm đến và khả năng giao tiếp ngoại ngữ.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong 11 tháng, thành phố ước đón hơn 2 triệu lượt khách Hàn Quốc, chiếm trên 28% tổng lượng khách quốc tế, tiếp tục là thị trường lớn nhất. Đây là nhóm khách có mức chi tiêu ổn định, thời gian lưu trú dài và nhu cầu trải nghiệm đa dạng, tạo dư địa lớn để phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp trong thời gian tới.

Trong 11 tháng qua, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 19 triệu lượt, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm 2024, cao nhất từ trước đến nay và vượt qua mốc kỷ lục 18 triệu lượt khách của năm 2019.

Thị trường Hàn Quốc đứng thứ hai về lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 11 tháng, đạt trên 3,9 triệu lượt, chiếm 20,6%. Đứng đầu là Trung Quốc với gần 4,8 triệu lượt (25%).

Đại diện các công ty lữ hành đón khách Hàn Quốc nhận xét tệp khách lớn thứ hai của du lịch Việt Nam yêu cầu cao, đôi khi nóng tính nhưng nghiêm túc và chịu chi.

Nguồn vnexpress.net