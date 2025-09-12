Khoa học - Công nghệ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phú Thọ kêu gọi doanh nghiệp tham gia Techfest Haiphong 2025

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp tại Techfest Haiphong 2025 - sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn nhất Hải Phòng, diễn ra từ ngày 7 - 9/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng.

Với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn - Hải Phòng vươn ra biển lớn”, Techfest Haiphong 2025 quy tụ hơn 2.000 doanh nghiệp, nhà quản lý, chuyên gia, quỹ đầu tư trong và ngoài nước; có trên 100 gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ, giải pháp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực AI, blockchain, big data, IoT, công nghệ xanh, bán dẫn, tự động hóa, 5G/6G...

Phú Thọ kêu gọi doanh nghiệp tham gia Techfest Haiphong 2025

Techfest Haiphong 2025 với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn - Hải Phòng vươn ra biển lớn”

Chương trình gồm nhiều hoạt động nổi bật như: Lễ khai mạc, Diễn đàn về Nghị quyết 57-NQ/TW, Hội thảo “AI tạo sinh - Xu thế khởi nghiệp và phát triển kinh tế số”, sự kiện kết nối đầu tư, phiên kết nối cung cầu công nghệ và lễ bế mạc. Ngoài ra, còn có khu trải nghiệm STEAM, drone, VR, robotics, in 3D và các sự kiện hưởng ứng của trường đại học, cao đẳng.

Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp bố trí tham dự, trưng bày và giới thiệu sản phẩm, giải pháp đổi mới sáng tạo tại sự kiện. Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo Phú Thọ là đầu mối tiếp nhận đăng ký tham gia. Hạn đăng ký đến ngày 20/9/2025.

P.V


P.V

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Doanh nghiệp Hải phòng tỉnh Phú Thọ Sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trung tâm hội nghị khoa học và công nghệ Pháp Phát triển kinh tế Sản phẩm công nghệ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khi chính quyền “số hóa” để gần dân hơn

Khi chính quyền “số hóa” để gần dân hơn
2025-09-10 10:14:00

baophutho.vn Từ mô hình “một cửa” truyền thống đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hiện đại, tỉnh Phú Thọ đang chứng kiến một bước chuyển mình mạnh mẽ...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long