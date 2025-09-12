Phú Thọ kêu gọi doanh nghiệp tham gia Techfest Haiphong 2025

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp tại Techfest Haiphong 2025 - sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn nhất Hải Phòng, diễn ra từ ngày 7 - 9/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng.

Với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn - Hải Phòng vươn ra biển lớn”, Techfest Haiphong 2025 quy tụ hơn 2.000 doanh nghiệp, nhà quản lý, chuyên gia, quỹ đầu tư trong và ngoài nước; có trên 100 gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ, giải pháp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực AI, blockchain, big data, IoT, công nghệ xanh, bán dẫn, tự động hóa, 5G/6G...

Chương trình gồm nhiều hoạt động nổi bật như: Lễ khai mạc, Diễn đàn về Nghị quyết 57-NQ/TW, Hội thảo “AI tạo sinh - Xu thế khởi nghiệp và phát triển kinh tế số”, sự kiện kết nối đầu tư, phiên kết nối cung cầu công nghệ và lễ bế mạc. Ngoài ra, còn có khu trải nghiệm STEAM, drone, VR, robotics, in 3D và các sự kiện hưởng ứng của trường đại học, cao đẳng.

Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp bố trí tham dự, trưng bày và giới thiệu sản phẩm, giải pháp đổi mới sáng tạo tại sự kiện. Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo Phú Thọ là đầu mối tiếp nhận đăng ký tham gia. Hạn đăng ký đến ngày 20/9/2025.

P.V