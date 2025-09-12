Phú Thọ kêu gọi doanh nghiệp tham gia Techfest Haiphong 2025

{title}
{publish}
{head}
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp tại Techfest Haiphong 2025 - sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn nhất Hải Phòng, diễn ra từ ngày 7 - 9/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng.
Với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn - Hải Phòng vươn ra biển lớn”, Techfest Haiphong 2025 quy tụ hơn 2.000 doanh nghiệp, nhà quản lý, chuyên gia, quỹ đầu tư trong và ngoài nước; có trên 100 gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ, giải pháp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực AI, blockchain, big data, IoT, công nghệ xanh, bán dẫn, tự động hóa, 5G/6G...
Techfest Haiphong 2025 với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn - Hải Phòng vươn ra biển lớn”
Chương trình gồm nhiều hoạt động nổi bật như: Lễ khai mạc, Diễn đàn về Nghị quyết 57-NQ/TW, Hội thảo “AI tạo sinh - Xu thế khởi nghiệp và phát triển kinh tế số”, sự kiện kết nối đầu tư, phiên kết nối cung cầu công nghệ và lễ bế mạc. Ngoài ra, còn có khu trải nghiệm STEAM, drone, VR, robotics, in 3D và các sự kiện hưởng ứng của trường đại học, cao đẳng.
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp bố trí tham dự, trưng bày và giới thiệu sản phẩm, giải pháp đổi mới sáng tạo tại sự kiện. Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo Phú Thọ là đầu mối tiếp nhận đăng ký tham gia. Hạn đăng ký đến ngày 20/9/2025.
P.V
Ngày 13/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu...
Các nhà nghiên cứu ước tính có 1 - 3 triệu núi lửa dưới nước trên khắp thế giới, tập trung dọc các đường đứt gãy kiến tạo.
Trước áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc, chi phí sản xuất cao và hạ tầng sạc chưa đồng bộ, các hãng ôtô lớn của châu Âu kêu gọi EU điều chỉnh kế hoạch cấm bán xe động cơ đốt...
baophutho.vn Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, xã Yên Kỳ bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô mở rộng và bộ máy hành chính tinh gọn. Bên cạnh...
Các nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện hồ nước ngọt có thể đủ cung cấp cho thành phố New York trong 800 năm nằm sâu hàng trăm mét bên dưới đáy biển.
Apple đã chính thức ra mắt iPhone Air, một sản phẩm được mong đợi từ lâu nhờ thiết kế siêu mỏng nhằm cạnh tranh với Galaxy S25 Edge của Samsung.
baophutho.vn Từ mô hình “một cửa” truyền thống đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hiện đại, tỉnh Phú Thọ đang chứng kiến một bước chuyển mình mạnh mẽ...