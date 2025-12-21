Cảnh báo về cuộc gọi “chỉ đổ chuông một lần rồi tắt máy”

Nhiều người dùng đang nhận cảnh báo về làn sóng cuộc gọi đột ngột nhưng sớm bị đầu bên kia ngắt kết nối (tắt máy) chỉ sau một hồi chuông.

Các chuyên gia cảnh báo, phản ứng đầu tiên của người dùng khi gặp cuộc gọi như vậy chính là tính tò mò, nghi ngờ hoặc thậm chí muốn gọi lại để xác nhận. Tuy nhiên, trước khi nhấn nút gọi, người dùng hãy cẩn trọng bởi những cuộc gọi này có thể ẩn chứa những rủi ro không ngờ.

Cuộc gọi chỉ đổ chuông một lần rồi tắt máy ngày càng xuất hiện nhiều.

Theo các chuyên gia bảo mật tại Trend Micro, những cuộc gọi bí ẩn này có thể là chiêu trò của kẻ lừa đảo hoặc các hoạt động tiếp thị độc hại. Để bảo vệ ví tiền và dữ liệu cá nhân của bản thân, hãy cùng tìm hiểu sự thật đằng sau những cuộc gọi “chỉ đổ chuông một lần rồi tắt máy”.

Dưới đây là một số lý do người dùng không nên trả lời những cuộc gọi này:

• Chiêu trò lừa đảo: Đây là một hình thức lừa đảo phổ biến được gọi là “lừa đảo một hồi chuông”. Kẻ lừa đảo thường sử dụng các số điện thoại quốc tế hoặc số điện thoại tính phí đặc biệt để gọi và cúp máy ngay sau một hồi chuông nhằm dụ dỗ người dùng bên kia gọi lại. Khi người dùng gọi lại, họ có thể bị tính phí rất cao, và cuộc gọi càng kéo dài thì càng mất nhiều tiền.

• Xác minh số điện thoại: Các nhóm lừa đảo có thể sử dụng máy gọi tự động để xác nhận số điện thoại hợp lệ. Nếu người dùng gọi lại hoặc trả lời, điều đó có thể khiến họ nhận được nhiều cuộc gọi rác hoặc lừa đảo hơn trong tương lai.

• Nguy cơ phần mềm độc hại: Mặc dù hiếm gặp, một số cuộc gọi lừa đảo có thể dẫn người dùng đến các trang web độc hại hoặc yêu cầu nhấp vào các liên kết trong tin nhắn SMS, từ đó cài đặt phần mềm độc hại hoặc làm rò rỉ thông tin cá nhân của họ.

Để bảo vệ bản thân, hãy sử dụng tính năng “Chặn cuộc gọi” của các ứng dụng điện thoại nếu có, hoặc sử dụng các công cụ chống gian lận từ các hãng bảo mật uy tín nhằm xác định và lọc bỏ các cuộc gọi không xác định. Hãy luôn cảnh giác và không để sự tò mò dẫn bản thân vào bẫy của kẻ lừa đảo.

Nguồn vov.vn