Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Ngày 17/12, Liên minh châu Âu (EU) đã phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới từ Trung tâm Vũ trụ Kourou, thuộc Guyane của Pháp, tiếp tục củng cố hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu do khối châu lục này phát triển.

Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn thông tin từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cho biết, tên lửa Ariane 6 đã đưa hai vệ tinh Galileo mang số hiệu 33 và 34 lên quỹ đạo Trái Đất tầm trung, ở độ cao khoảng 23.200km.

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của dòng tên lửa hạng nặng thế hệ mới của châu Âu, đánh dấu thêm một bước tiến trong nỗ lực bảo đảm khả năng tiếp cận không gian độc lập.

Dự kiến, hai vệ tinh mới sẽ được đưa vào vận hành trong vài tuần tới, nâng tổng số vệ tinh trong chùm Galileo lên 34, trong đó có 4 vệ tinh đã kết thúc vòng đời hoạt động.

Việc bổ sung các vệ tinh này góp phần duy trì độ bao phủ và độ chính xác cao của hệ thống định vị châu Âu, vốn đang phục vụ hơn 4 tỷ người dùng trên toàn thế giới thông qua các thiết bị di động và hệ thống dẫn đường tích hợp.

Galileo là hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu của châu Âu, được coi là đối trọng trực tiếp với GPS của Mỹ.

Hệ thống này hiện được đánh giá là có độ chính xác hàng đầu thế giới, với sai số khoảng 1 mét đối với dịch vụ mở và có thể đạt độ chính xác tới vài chục centimét đối với các dịch vụ nâng cao.

Ngoài chức năng dẫn đường, Galileo còn tham gia mạng lưới tìm kiếm-cứu nạn quốc tế, hỗ trợ hàng không, hàng hải và cung cấp chuẩn thời gian có độ chính xác cao thông qua các đồng hồ nguyên tử.

Sau khi chương trình Ariane 5 kết thúc vào năm 2023, châu Âu từng phải sử dụng các tên lửa đẩy của Nga và Mỹ cho một số nhiệm vụ quan trọng.

Sự trở lại của Ariane 6 được xem là bước ngoặt giúp châu Âu khôi phục hoàn toàn năng lực phóng vệ tinh chiến lược của riêng mình.

Theo kế hoạch, hệ thống Galileo sẽ tiếp tục được bổ sung thêm các vệ tinh mới trong các năm 2026 và 2027, trước khi chuyển sang triển khai thế hệ vệ tinh thứ hai từ cuối năm 2027, với độ bền cao hơn và công nghệ tiên tiến hơn.

Nguồn TTXVN