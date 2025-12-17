Vệ sinh màn hình TV cuối năm, bạn cần hết sức lưu ý điều này

Việc lau chùi màn hình TV phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ thông thường. Người dùng cần nắm rõ một số nguyên tắc cơ bản trước khi tiến hành vệ sinh.

Mặc các mẫu TV màn hình phẳng hiện nay không còn có khả năng “hút bụi” như TV CRT trước đây, bụi bẩn vẫn dần tích tụ theo thời gian. Lớp bụi này không chỉ làm giảm chất lượng hiển thị trên màn hình TV mà còn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ thiết bị. Vì vậy, vệ sinh TV là việc làm cần thiết, đặc biệt khi giai đoạn năm mới đã đến gần. Tuy nhiên, nếu làm sai cách, người dùng có nguy cơ làm hỏng màn hình, kể cả với những chiếc TV đắt tiền.

Vệ sinh TV không đơn giản như mọi người nghĩ

Thực tế, việc lau chùi màn hình TV phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ thông thường. Người dùng cần nắm rõ một số nguyên tắc cơ bản trước khi tiến hành vệ sinh. Trong mọi trường hợp, người dùng hãy ưu tiên làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất; nếu có điểm nào khác với khuyến nghị chính hãng, nên tuân thủ hướng dẫn của họ.

Các dụng cụ cần chuẩn bị

Để vệ sinh TV an toàn, người dùng nên có sẵn:

Miếng vải mềm không gây trầy xước hoặc chổi lông gà. Ba miếng vải sợi nhỏ (microfiber) chất lượng tốt. Tránh dùng khăn lau kính thông thường để lau màn hình TV. Nếu cần dùng chất lỏng, hãy chọn nước cất. Không nên dùng nước máy hay nước uống vì có thể để lại cặn khoáng.

Tuyệt đối không sử dụng cồn, amoniac, nước lau kính gia dụng hoặc giấy lau thô ráp trên bề mặt màn hình. Lựa chọn an toàn nhất vẫn là dung dịch vệ sinh màn hình LCD chuyên dụng thay vì các loại nước lau kính thông thường.

Chuẩn bị trước khi vệ sinh

Trước khi bắt đầu, hãy tắt TV và rút phích cắm điện. Quan sát kỹ màn hình để xác định các vết bẩn hay dấu vân tay có bám trên chúng hay không, người dùng có thể dùng đèn pin trên điện thoại để dễ nhận biết hơn.

Tùy vào cách lắp đặt, người dùng có thể di chuyển TV đến vị trí thuận tiện cho việc lau chùi. Với các mẫu TV treo tường, việc vệ sinh nên thực hiện trực tiếp tại chỗ.

Vải sợi nhỏ khô giúp phỏi sạch bụi trên bề mặt màn hình TV

Các bước vệ sinh màn hình Dùng khăn sợi nhỏ khô hoặc chổi lông gà để phủi sạch bụi trên bề mặt màn hình. Lau nhẹ từ trên xuống dưới, tránh ấn mạnh để không làm xước lớp phủ. Không lau theo chuyển động tròn mà nên lau theo chiều ngang, đặc biệt ở phần viền dưới, để hạn chế bụi tích tụ. Với các vết bẩn hoặc dấu vân tay, hãy làm ẩm nhẹ một miếng vải sợi nhỏ sạch bằng nước cất hoặc dung dịch vệ sinh màn hình LCD, sau đó lau nhẹ nhàng từ trên xuống.

Thực hiện đúng quy trình sẽ giúp hạn chế nguy cơ hư hỏng và bảo vệ màn hình TV lâu dài.

Sau khi lau xong, dùng một miếng vải sợi nhỏ khô để thấm và lau sạch phần ẩm còn lại. Không xịt trực tiếp nước hay dung dịch lên màn hình. Cuối cùng, chỉ bật lại TV khi quá trình vệ sinh đã hoàn tất.

Trong trường hợp màn hình chỉ bám bụi nhẹ và không có dấu vân tay, người dùng chỉ cần lau định kỳ mỗi tuần bằng khăn sợi nhỏ sạch. Nếu vết bẩn vẫn không biến mất sau khi lau đúng cách, có thể lớp phủ bề mặt đã bị hư hại. Khi đó hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ của hãng để được tư vấn. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp người dùng buộc phải chấp nhận sống chung với những vết bẩn này.

Nguồn vov.vn