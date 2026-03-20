Triển khai mô hình “Cổng thông tin số”

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, Chi đoàn Công an phường Phú Thọ vừa ra mắt và triển khai mô hình sáng kiến “Cổng thông tin số”. Đây là công trình thanh niên thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Chi đoàn Công an phường hướng dẫn triển khai mô hình.

Mô hình được triển khai trên nền tảng số, kết hợp hệ thống mã QR niêm yết tại các khu dân cư. Thông qua việc quét mã, người dân có thể cập nhật kịp thời các thông báo chính thống về tình hình an ninh trật tự (ANTT), nhận diện phương thức, thủ đoạn tội phạm mới; đồng thời tra cứu nhanh các thủ tục hành chính như đăng ký cư trú, định danh điện tử... Bên cạnh đó, người dân có thể phản ánh trực tiếp các vấn đề liên quan đến ANTT tại địa bàn một cách nhanh chóng, bảo mật.

Việc đưa vào vận hành “Cổng thông tin số” góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về ANTT, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Trong quá trình triển khai, đoàn viên, thanh niên Công an phường giữ vai trò nòng cốt trong quản lý, vận hành nội dung; đồng thời phối hợp với đoàn viên thanh niên địa phương tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi, tiếp cận và sử dụng công nghệ.

Qua đó, khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ phường Phú Thọ, phát huy vai trò tiên phong trong làm chủ công nghệ, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số trên địa bàn.

Thu Hà