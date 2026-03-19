Dữ liệu số - “chìa khóa vàng” thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Xác định dữ liệu số là nền tảng, là “chìa khóa vàng” để thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS) toàn diện, những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng, phát triển hệ sinh thái dữ liệu số. Việc đẩy mạnh kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị mà còn tạo nền tảng quan trọng để phục vụ người dân, doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số.

Xây dựng nền tảng dữ liệu đồng bộ, liên thông

Trong tiến trình đẩy mạnh CĐS, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng và phát triển hệ thống dữ liệu số đồng bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại.

Việc kết nối hệ thống thông tin giải quyết TTHC với cơ sở dữ liệu dân cư giúp cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phúc Yên dễ dàng tra cứu, xác thực thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân.

Tại phường Phúc Yên, công tác xây dựng và khai thác dữ liệu số được triển khai bài bản, hiệu quả. Các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia và chuyên ngành được kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Đến nay, phường đã hoàn thành số hóa sổ hộ tịch, đồng thời được cấp 8 tài khoản phần mềm hộ tịch điện tử phục vụ công tác tra cứu, khai thác dữ liệu của cán bộ tư pháp.

Cùng với đó, 100% hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đã được cập nhật lên CSDL quốc gia, đảm bảo tính đồng bộ và phục vụ hiệu quả công tác quản lý. Trong lĩnh vực giáo dục, việc xác thực thông tin cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trên hệ thống CSDL ngành, kết nối với CSDL quốc gia về dân cư đạt tỷ lệ gần 98%. 100% các trường phổ thông trên địa bàn đã triển khai hệ thống quản lý nhà trường, sổ điểm điện tử, nền tảng dạy học trực tuyến và kho học liệu số.

Đáng chú ý, phường cũng đã hoàn thành việc cấp đổi thẻ đảng viên trên nền tảng CSDL quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên trong tình hình mới.

Tại xã Vĩnh Tường, việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng kho dữ liệu điện tử, phục vụ CĐS. Địa phương đã chủ động đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Nhờ đó, từ tháng 7 đến hết tháng 12/2025, tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và số hóa tại Trung tâm đạt gần 100%. Các hồ sơ còn hiệu lực đều được bàn giao để tái sử dụng dữ liệu, giúp giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Không chỉ dừng lại ở cấp cơ sở, tỉnh Phú Thọ đã ban hành nhiều chủ trương, kế hoạch nhằm phát triển, chuẩn hóa và khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu số. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư, nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu được xây dựng, bảo đảm khả năng kết nối liên thông giữa các hệ thống thông tin của các sở, ngành và địa phương.

Song song với đó, công tác chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao độ chính xác, tin cậy và giá trị khai thác của dữ liệu. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái dữ liệu số thống nhất trên toàn tỉnh.

Hình thành hệ sinh thái dữ liệu mở, khai thác hiệu quả

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về xây dựng dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, toàn tỉnh đã hoàn thành thu nhận, làm sạch trên 3,9 triệu dữ liệu trong CSDL quốc gia về dân cư. Việc kết nối hệ thống thông tin giải quyết TTHC với CSDL dân cư đã giúp các cơ quan, đơn vị dễ dàng tra cứu, xác thực thông tin, qua đó rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân.

Người dân thực hiện thủ tục làm căn cước và cấp định danh điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Tường.

Đến nay, toàn tỉnh đã cấp trên 3,4 triệu thẻ căn cước công dân và hơn 2,6 triệu tài khoản định danh điện tử. Đây là nền tảng quan trọng để người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số, từng bước hình thành công dân số trong xã hội số.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh được đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia, đồng thời kết nối với kho quản lý dữ liệu điện tử quốc gia, phục vụ số hóa, lưu trữ và khai thác tài liệu. Tỉnh cũng đã xây dựng kho dữ liệu dùng chung, tạo lập kho dữ liệu cá nhân và các kết quả chứng thực điện tử có giá trị pháp lý, cho phép tái sử dụng trong thực hiện các giao dịch trực tuyến.

Nhờ đó, người dân có thể chủ động quản lý, sử dụng lại thông tin cá nhân khi thực hiện TTHC, giảm thiểu giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Dữ liệu dân cư không chỉ phục vụ giải quyết TTHC mà còn được khai thác để làm sạch, làm giàu các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đến nay, tỉnh đã làm sạch gần 170.500 dữ liệu đối tượng an sinh xã hội, gần 65.000 dữ liệu người có công và gần 2,5 triệu dữ liệu người lao động từ 15 tuổi trở lên. Những con số này cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý xã hội.

Bên cạnh đó, các CSDL chuyên ngành cũng được chú trọng xây dựng, hoàn thiện. Trong lĩnh vực bảo hiểm, gần 99,5% người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã được xác thực, đồng bộ dữ liệu.

Ở lĩnh vực đất đai, toàn tỉnh đã đồng bộ hơn 3 triệu thửa đất lên CSDL quốc gia. Đồng thời, hơn 300.000 thửa đất và nhà ở đã được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa có dữ liệu cũng đang được tiếp tục xây dựng, hướng tới hoàn thiện CSDL đất đai toàn diện.

Sử dụng căn cước công dân khi đăng ký khám chữa bệnh đem lại nhiều thuận lợi cho người dân.

Trong lĩnh vực y tế, việc kết nối và khai thác dữ liệu dân cư, bảo hiểm y tế đã mang lại những chuyển biến rõ nét. Người dân có thể sử dụng căn cước công dân gắn chíp hoặc ứng dụng VNeID để tra cứu thông tin khám, chữa bệnh, qua đó giảm thủ tục, rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao chất lượng phục vụ.

Lĩnh vực giáo dục cũng đạt nhiều kết quả tích cực khi có 98,5% định danh cá nhân của giáo viên và 97,5% của học sinh được xác thực, đồng bộ với CSDL quốc gia về dân cư. 100% cơ sở giáo dục phổ thông đã triển khai hệ thống quản lý trường học, góp phần hình thành hệ sinh thái giáo dục số.

Hướng tới phát triển bền vững trong kỷ nguyên số

Với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, minh bạch, an toàn và bền vững, thời gian tới, tỉnh Phú Thọ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng cơ chế kết nối, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu hiệu quả.

Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh mở rộng phạm vi liên thông, khai thác dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp và cộng đồng; phát huy tối đa giá trị của dữ liệu số trong công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Có thể khẳng định, việc phát triển và khai thác hiệu quả dữ liệu số đang từng bước trở thành động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Đây chính là “chìa khóa vàng” để Phú Thọ bứt phá, phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số.

Thuý Hường