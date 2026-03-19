Một tên miền Việt Nam được bán giá 217 triệu đồng

Trong phiên đấu giá đầu tiên, một tên miền ".vn" thuộc hàng hiếm, có hai ký tự, được đấu giá thành công với giá 217 triệu đồng.

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chiều 18/3 cho biết đã tổ chức xong phiên đấu giá đầu tiên cho loạt tên miền hai ký tự. Trong số 18 tên miền lên sàn ngày đầu, 16 đã được đấu giá thành công. Trong đó, tên miền có giá trúng cao nhất đạt 217 triệu đồng, với hai ký tự “hi”. Ngoài ra, một số tên miền cũng được trả giá 60 triệu đến 150 triệu đồng.

VNNIC cũng cho biết tổng số tiền từ các tên miền đấu giá thành công đạt giá trị khoảng 200-260% so với tổng giá trị khởi điểm. Với giá khởi điểm là 10 triệu đồng, tổng số tiền thu được từ buổi đấu giá hôm nay có thể đạt hơn 400 triệu đồng.

Ngoài ra, buổi đấu giá cũng ghi nhận một tên miền có 85 lượt đấu giá từ 28 người tham dự.

Đây là lần đầu tiên tên miền quốc gia ".vn" được tổ chức đấu giá. Với tổng số 1.296 tên miền, được đánh giá là “tài nguyên đặc biệt”, số lượng hữu hạn. Chúng có cấu trúc ngắn gọn, dễ ghi nhớ và mang giá trị nhận diện thương hiệu cao, chẳng hạn có những tên miền gắn với thương hiệu lớn như mb, lg, hc, cj... có giá trị cao trong bảo vệ và phát triển tài sản thương hiệu số; hoặc gợi nhắc đến ngành nghề như ot (ôtô), dd.vn (di động), phù hợp xây dựng thương hiệu chuyên ngành.

"Việc đấu giá công khai nhóm tên miền này nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên Internet quốc gia, đồng thời tạo cơ hội minh bạch cho doanh nghiệp và nhà đầu tư sở hữu những định danh trực tuyến độc bản trong hệ sinh thái số '.vn'", ông Nguyễn Trường Giang, quyền Giám đốc VNNIC cho biết.

Để tham gia đấu giá, người mua cần đặt trước 1 triệu đồng. Các tên miền đợt này có giá khởi điểm 10 triệu đồng, bước giá 1 triệu đồng.

Trong năm 2026, hoạt động đấu giá sẽ được triển khai trong hai đợt vào tháng 3 và tháng 6. Trong đó, đợt 1 có 50 tên miền hai ký tự sẽ được đưa ra đấu giá theo hình thức trực tuyến. Các phiên đấu giá dự kiến diễn ra trong ba ngày, từ ngày 18/3 đến ngày 20/3.

