Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ 3

Sáng 20/12 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ ba, với chủ đề “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm - đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn

Cùng dự và chủ trì Diễn đàn có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình...

Dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc tham dự Diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá: Diễn đàn có ý nghĩa quan trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI; đồng thời định hình những phương hướng mới, những nhiệm vụ mới, những mục tiêu mới để phát triển kinh tế số, xã hội số - đây là hai phạm trù, hai lĩnh vực “tuy hai mà một, tuy một mà hai”, lĩnh vực này phát triển được thì sẽ thúc đẩy lĩnh vực kia, lĩnh vực này không phát triển được thì sẽ kìm hãm lĩnh vực kia và ngược lại.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đã xác định phát triển kinh tế số nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, xây dựng xã hội số bao trùm, nhân văn, nâng cao chất lượng sống, bình đẳng tiếp cận dịch vụ, thu hẹp khoảng cách phát triển, phát huy bản sắc văn hóa trên môi trường số.

Trên tinh thần “kinh tế số là động lực, xã hội số là nền tảng, con người làm trung tâm”, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm và đề ra nhiều chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định rất rõ là phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế số, từng bước phát triền kinh tế số, xã hội số.

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu đánh giá thẳng thắn, khách quan, minh chứng bằng số liệu cụ thể về thực trạng phát triển kinh tế số, xã hội số của Việt Nam thời gian vừa qua; xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế số, xã hội số trong thời gian tới; để kinh tế số thực sự thấm sâu vào mọi người, mọi nhà, mọi ngõ ngách của nền kinh tế, trong nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh...

Các đại biểu tham dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Diễn đàn Quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số là sự kiện thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức. Năm nay, diễn đàn nhằm cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình triển khai phát triển kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn 2021 - 2025; tạo điều kiện để các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và địa phương trao đổi, thảo luận sâu về các giải pháp thúc đẩy kinh tế số và xã hội số, khai thác hiệu quả dư địa tăng trưởng mới, đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực và mô hình triển khai trong giai đoạn tăng tốc tiếp theo.

Tại diễn đàn, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, doanh nghiệp và địa phương đã trao đổi, thảo luận tập trung vào 3 nhóm vấn đề trọng tâm gồm: Đánh giá tổng quan tình hình phát triển kinh tế số, xã hội số của Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, các mô hình thành công trong triển khai chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương; thảo luận chuyên sâu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát triển kinh tế số và xã hội số.

Trong khuôn khổ diễn đàn cũng diễn ra lễ phát động Chương trình “Học từ làm việc thực tế” - đây là sáng kiến mang tính hệ thống, dựa trên mô hình hợp tác 3 nhà: Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp. Chương trình nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực kinh tế số cho các ngành, lĩnh vực trọng điểm, góp phần giải quyết bài toán nhân lực chất lượng cao trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Ngoài ra, còn có hoạt động trưng bày các sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam, ưu tiên các giải pháp ứng dụng AI phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia...

Lê Hoàng