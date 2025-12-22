“Món quà” khoa học - công nghệ cho học sinh Đất Tổ

Các phòng STEM được thiết kế theo mô hình “thần tốc - chuẩn hóa - bền vững”, trang bị đầy đủ thiết bị tiên tiến như bảng tương tác thông minh, hệ thống AI-IoT, Robotics VEX, máy in 3D, máy cắt CNC và bộ thí nghiệm theo chủ đề năng lượng-môi trường...là “món quà” đặc biệt mà Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) giành tặng cho học sinh đất Tổ. Những phòng học STEM này được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm lan tỏa tri thức, vừa là nơi học sinh trải nghiệm các cấp độ STEM, lan tỏa phong trào thi đua học tập nghiên cứu sáng tạo trong học sinh đất Tổ.

Xây dựng “hạ tầng tri thức” cho thế hệ trẻ

Petrovietnam đã có sáng kiến triển khai chương trình “STEM Innovation Petrovietnam”, được phát động tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tập đoàn (21.9.2025). Chương trình đặt mục tiêu xây dựng 100 phòng STEM đạt chuẩn quốc tế tại 34 tỉnh/thành. Chương trình trở thành dự án giáo dục lớn nhất từ trước đến nay do một doanh nghiệp khởi xướng.

Sáng kiến STEM Innovation Petrovietnam ra đời thời điểm này như một dấu ấn tiên phong, một thông điệp mới của một doanh nghiệp chủ lực quốc gia dành cho thế hệ trẻ Việt Nam. Điểm đặc biệt của chương trình này không nằm ở thiết bị, mà ở triết lý: “Petrovietnam không chỉ đầu tư phòng học mà còn xây dựng “hệ sinh thái STEM”: Thiết bị chuẩn quốc tế; Đào tạo giáo viên theo mô hình Master Trainer; Kết nối quốc tế; Mở cánh cửa cho học sinh tiếp cận chuẩn sáng tạo toàn cầu. Đó là lý do chương trình được gọi là STEM Innovation Petrovietnam, chứ không chỉ là “phòng STEM”. Đây là “quà tặng STEM quốc gia” - góp phần đặt nền móng cho một thế hệ đổi mới sáng tạo mới của Việt Nam.

Phòng STEM tại trường THPT Hạ Hòa (xã Hạ Hòa) được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại

Ông Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam cho biết: "Một chất lượng không có sự thay đổi về thiết bị, nội dung cũng như là chất lượng của các phòng học để đảm bảo các em học sinh ở tất cả mọi vùng miền của đất nước đều được tiếp cận với giáo dục thực hành STEM. Và điều quan trọng hơn nữa là đây là cơ hội để giúp cho ngành giáo dục nói chung, các nhà trường tiếp cận khoa học STEM sẽ có điều kiện để triển khai, giúp cho các em học sinh tiếp cận học đi đôi với hành học, vui vui học."

100 phòng thực hành giáo dục STEM Innovation Petrovietnam được xem như các mô hình hạt nhân theo tinh thần Nghị quyết 71 và Nghị quyết 57 – những “vệ tinh” trung tâm để tổ chức triển khai theo cụm, theo vùng chuyên môn, tạo nền tảng nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. Không chỉ dừng lại ở việc tài trợ phòng STEM, ngay sau khi bàn giao, đội ngũ giáo viên nhà trường cũng sẽ được tập huấn vận hành thiết bị, xây dựng các chủ đề STEM mẫu và tổ chức Câu lạc bộ STEM theo định hướng chung của chương trình STEM Innovation Petrovietnam. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm bảo đảm phòng STEM được khai thác hiệu quả, phát huy đúng mục tiêu và giá trị đầu tư.

Ươm mầm cho những sáng tạo

Tại Tọa đàm “STEM Innovation Petrovietnam - Hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57” do Tạp chí Năng lượng Mới tổ chức sáng 7.12, đại biểu Hà Ánh Phượng (đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ) khẳng định đây là một chương trình rất ý nghĩa và cần phải được nhân rộng hơn nữa.

“Là giáo viên từng giảng dạy ở miền núi, tôi đã gặp rất nhiều những khó khăn, ví dụ học sinh không có nhiều cơ hội để tiếp cận những phòng lab hiện đại hay các thiết bị hiện đại như vậy. Do đó, tôi nghĩ rằng chương trình STEM Innovation Petrovietnam rất có ý nghĩa đối với các học sinh, giúp giảm khoảng cách vùng miền. Giáo dục STEM sẽ tạo ra một cơ hội thu hẹp khoảng cách vùng miền khi mà các học sinh miền núi được tiếp cận việc làm sau này. Chính vì vậy, giáo dục STEM là khâu chuẩn bị giúp cho chúng ta có thể hình thành được nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai. Petrovietnam thực sự coi phát triển giáo dục là một trong những chiến lược dài hạn nhằm phát triển nhân lực tương lai, bởi vậy Tập đoàn mới có thể đầu tư bài bản và tạo nên chương trình ý nghĩa này” - Đại biểu Hà Ánh Phượng chia sẻ.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, có 3 nhà trường được Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đầu tư xây dựng phòng STEM đạt chuẩn quốc tế là trường THPT Lương Sơn (xã Lương Sơn), THPT Hạ Hòa (xã Hạ Hòa) và THCS Hướng Đạo (xã Tam Dương).

Cô trò trường THCS Hướng Đạo (xã Tam Dương) hào hứng với các tiết học thực hành tại phòng STEM

Phấn khởi đón nhận “món quà” ý nghĩa này, cô giáo Nguyễn Thị Lan Hương - Hiệu trưởng trường THCS Hướng Đạo (xã Tam Dương) phấn khởi chia sẻ: Để phòng STEM trở thành “trái tim đổi mới” và trung tâm lan tỏa mô hình STEM trên địa bàn nhà trường sẽ sớm xây dựng kế hoạch sử dụng định kỳ cho các môn học, các chuyên đề và hoạt động trải nghiệm. Tăng cường các dự án nghiên cứu, các bài học ứng dụng, các cuộc thi sáng tạo khoa học cho học sinh. Phát huy để phòng STEM trở thành nơi khởi tạo ý tưởng, ươm mầm tài năng và đổi mới phương pháp dạy học, là“ trái tim đổi mới” - trung tâm lan tỏa mô hình STEM cho các trường phổ thông trên địa bàn. Đẩy mạnh chuyển đổi phương pháp giáo dục để giáo viên giữ vai trò dẫn dắt, truyền cảm hứng sáng tạo cho học sinh. Nhà trường thực hiện quản lý thiết bị chặt chẽ, đúng mục đích. Thực hiện bảo trì định kỳ, học sinh được hướng dẫn sử dụng, giữ gìn như tài sản chung. Tối ưu khai thác để phòng STEM luôn hoạt động hiệu quả và lâu dài.

Việc triển khai tại các trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Chương trình “STEM Innovation Petrovietnam” đang từng bước tạo nên cú hích cho giáo dục đổi mới sáng tạo; mở ra không gian học tập hiện đại, khoa học, góp phần ươm mầm cho những ý tưởng sáng tạo của thế hệ trẻ đất Tổ.

Dương Liễu