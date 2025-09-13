Phúc Yên tập trung phát triển công nghiệp và đô thị văn minh

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Phúc Yên được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 phường: Hai Bà Trưng, Tiền Châu, Hùng Vương, Phúc Thắng, Nam Viêm của thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Việc sáp nhập địa giới hành chính đã mở rộng không gian mới để Phúc Yên quy hoạch các khu công nghiệp, đô thị quy mô lớn hơn, từ đó, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Phường Phúc Yên triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đô thị, nhất là công tác chỉnh trang đô thị đồng bộ, hiện đại.

Là vùng kinh tế trọng điểm, tập trung nhiều doanh nghiệp lớn, trong đó, có nhiều doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài: Công ty Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam, Toyota Boshoku... đã tạo cho phường Phúc Yên có vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp và là một trong những địa phương có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, phường Phúc Yên tập trung các nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu được giao. Trong đó, chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, thương mại. Đến 2025, tổng giá trị kinh tế công nghiệp, xây dựng của Phúc Yên đạt trên 90%; dịch vụ, du lịch đạt 9,25%. Ngành công nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực và được định hướng dịch chuyển sang công nghiệp sạch, công nghệ cao. Ngành sản xuất thương mại, dịch vụ có bước phát triển, giá trị sản xuất bình quân đạt 15,84%.

Đến năm 2025, trên địa bàn phường có hơn 350 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký hàng nghìn tỷ đồng. Các dự án đầu tư của các doanh nghiệp chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo đúng hướng, tạo việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Để phát triển đô thị văn minh, nhiều năm qua, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu tư cho đô thị được địa phương quan tâm, tập trung triển khai nhiều dự án xây dựng trọng điểm, huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Đến năm 2025, phường Phúc Yên quản lý 144 dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Trong đó, triển khai 11 dự án hạ tầng kỹ thuật như: Cải tạo công viên, cây xanh, sân vận động; xây mới, sửa chữa các công trình văn hóa phục vụ Nhân dân (Dự án Nhà văn hóa công nhân; cải tạo sửa chữa các nhà văn hóa của các tổ dân phố; xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu); đầu tư các dự án điện chiếu sáng, trang trí; nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông ...

Cùng với công tác quy hoạch, đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường được thu gom, xử lý đảm bảo. Chất thải nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất trên địa bàn phường được các chủ nguồn thải ký kết hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định.

Phường đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại phường Nam Viêm (cũ) với công suất xử lý là 250m3/ngày đêm. Tích cực chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án phân loại rác sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ trên địa bàn phường, giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án Quy hoạch sử dụng mặt nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tại các tổ dân phố đã xây dựng nếp sống văn minh với nhiều tuyến phố, đoạn đường tự quản; phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, góp phần giữ gìn môi trường, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Công ty Toyota Việt Nam là một trong những doanh nghiệp FDI hoạt động trên địa bàn phường Phúc Yên có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới, với truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân và sự ổn định về chính trị tiếp tục là điều kiện, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế ổn định, bền vững. Phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Phúc Yên để cùng với UBND tỉnh tạo điều kiện cho các doanh nghiệp FDI mở rộng sản xuất.

Tăng cường công tác thu hút đầu tư vào khu công nghiệp với các sản phẩm công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Tập trung xử lý các vướng mắc, tháo gỡ các điểm nghẽn trong tất cả các ngành, lĩnh vực; nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, quyết toán các dự án hoàn thành. Tập trung cao độ triển khai các dự án lớn, dự án trọng điểm được tỉnh phê duyệt, tạo sự chuyển biến tích cực về cảnh quan đô thị.

Xác định phát triển công nghiệp là ngành kinh tế chủ lực, Đảng ủy, UBND phường tập trung chỉ đạo và tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn. Trong đó, chú trọng phát triển ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy; phát triển công nghiệp phụ trợ; công nghiệp xây dựng, hàng tiêu dùng.

Thực hiện minh bạch, công khai và giảm các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao chỉ số cạnh tranh để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị hiện đại với mục tiêu tạo bước đột phá về nâng cao chất lượng đô thị, nhất là công tác chỉnh trang đô thị, trong đó, có việc ngầm hóa hệ thống đường dây điện, cáp thông tin.

Triển khai các dự án phúc lợi công cộng như xây dựng khu công viên cây xanh đầm Diệu, các công trình phục vụ an sinh xã hội; xây dựng nghĩa trang Nhân dân; hệ thống cấp thoát nước đô thị; xử lý ô nhiễm môi trường, rác thải đô thị; triển khai xây dựng hạ tầng giao thông kết nối vùng... góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của phường Phúc Yên đồng bộ, hiện đại.

Hoàng Nga