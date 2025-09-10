Viễn thông Phú Thọ đồng hành chuyển đổi số

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số (CĐS) là yêu cầu cấp thiết, chìa khóa để các tổ chức, doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Nhận thức sâu sắc điều đó, Viễn thông Phú Thọ (VNPT Phú Thọ) đã và đang tích cực triển khai nhiệm vụ này, khẳng định vai trò nòng cốt trong việc kiến tạo tương lai số của địa phương...

Nền móng vững chắc cho tương lai số

VNPT Phú Thọ bước đầu triển khai CĐS với một tầm nhìn chiến lược rõ ràng. Ban lãnh đạo đơn vị xác định CĐS là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quyết định đến năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động nội bộ và chất lượng dịch vụ cung cấp tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Việc số hóa các quy trình nghiệp vụ, xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung và phát triển các dịch vụ số mới không chỉ tối ưu hóa hoạt động mà còn mở ra những cơ hội kinh doanh.

VNPT Phú Thọ cung cấp, giới thiệu các giải pháp ứng dụng chuyển đổi số cho các đối tác, khách hàng

VNPT Phú Thọ đã triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ, mang lại những kết quả tích cực như: Số hóa toàn diện hệ thống quản lý nội bộ. Toàn bộ các quy trình quản lý, điều hành, từ quản lý nhân sự, kế toán tài chính, đến vận hành, quản trị... đều được chuyển lên môi trường số. Việc cung cấp đầy đủ các công cụ, nền tảng số cho nhân viên đã giúp tăng năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí vận hành và cung cấp số liệu theo thời gian thực (realtime), phục vụ đắc lực công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo trên mọi lĩnh vực, giúp đưa ra các quyết định nhanh chóng, chính xác.

Bên cạnh đó, VNPT Phú Thọ triển khai ứng dụng AI trong chăm sóc khách hàng, tự động hóa việc tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc thông qua các chatbot thông minh và hệ thống tổng đài ảo. Ứng dụng này giúp nâng cao sự hài lòng của khách hàng nhờ khả năng phản hồi tức thì 24/7, giảm thiểu thời gian chờ đợi, đảm bảo dịch vụ được cung cấp kịp thời, chính xác. Đơn vị đã chủ động áp dụng các nền tảng low-code/no-code và các phương pháp phát triển phần mềm hiện đại như: Agile, DevOps, ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) để phân tích và hỗ trợ quyết định, giúp hoạch định các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Tuy nhiên, hành trình CĐS tại VNPT Phú Thọ cũng không nằm ngoài những cơ hội và thách thức chung mà hầu hết các doanh nghiệp lớn đều phải đối mặt. Hơn nữa, nhu cầu về dịch vụ số từ chính quyền địa phương và người dân ngày càng bức thiết, tạo ra một thị trường tiềm năng và sức ép tích cực để đẩy nhanh tiến độ CĐS. Trong quá trình CĐS, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở yếu tố con người. Việc thay đổi thói quen, tư duy làm việc đã ăn sâu của một bộ phận người lao động là bài toán khó, đòi hỏi một lộ trình đào tạo và truyền thông nội bộ bài bản, kiên trì...

Tiếp tục dẫn dắt làn sóng công nghệ

Để tiếp tục dẫn dắt làn sóng CĐS, VNPT Phú Thọ xác định các định hướng trọng tâm trong thời gian tới như: Đào tạo phổ cập trí tuệ nhân tạo GenAI; thông minh hóa sản phẩm, dịch vụ; hoàn thiện hạ tầng số và triển khai các giải pháp về bảo mật. Tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng lõi, đặc biệt chú trọng hệ thống dữ liệu tập trung và bảo mật thông tin. Trong đó, ưu tiên xây dựng “hệ không gian số miễn dịch” với các biện pháp như tường lửa tiên tiến, giải pháp phát hiện và ứng cứu sự cố toàn diện, giám sát thời gian thực và hệ thống dữ liệu lớn để chống lại các mối đe dọa mạng, đảm bảo an toàn dữ liệu trong bối cảnh sáp nhập và mở rộng.

Trong các năm tiếp theo, VNPT Phú Thọ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái giải pháp số trong đó khối chính quyền triển khai các giải pháp Trung tâm Điều hành thông minh VNPT IOC, Phòng họp không giấy tờ VNPT eCabinet, Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu VNPT LGSP, Hệ thống thông tin đất đai VNPT iLIS... giúp các cơ quan hành chính nhà nước quản lý hiệu quả hơn, minh bạch, tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả công việc.

Đồng chí Phạm Hòa - Phó Giám đốc VNPT Phú Thọ cho biết: Sau sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình, VNPT đã nhanh chóng tái cấu trúc khách hàng và thống nhất mô hình triển khai, đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn như triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính VNPT iGate, cổng thông tin điện tử VNPT Portal, hệ thống truyền hình hội nghị VNPT Meeting cho tỉnh. Tổ chức đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn tới từng UBND xã/phường, giúp tăng tốc độ triển khai và xử lý sự cố. Thống nhất hạ tầng số, giúp giảm chi phí vận hành và tăng hiệu quả khai thác dữ liệu liên tỉnh. Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giữa các tỉnh, giúp rút ngắn thời gian triển khai các giải pháp mới. Ngoài ra, VNPT Phú Thọ cũng đã chủ động tái cấu trúc khách hàng: Phân nhóm theo đặc thù từng địa phương, từng ngành; tăng tốc triển khai ký lại hợp đồng, mở rộng dịch vụ, thúc đẩy các dự án trọng điểm như hệ thống thông tin quản lý đất đai VNPT iLIS, hệ thống bệnh án điện tử VNPT EMR, IOC cấp xã. Kết quả cho thấy sự thích ứng nhanh, linh hoạt và hiệu quả, đảm bảo không gián đoạn dịch vụ, đồng thời mở ra cơ hội tăng trưởng mới.

Hành trình CĐS tại VNPT Phú Thọ không chỉ là một cuộc cách mạng về công nghệ, mà còn là một sự chuyển mình mạnh mẽ về văn hóa và tư duy. Với những bước đi vững chắc, tầm nhìn chiến lược dài hạn, VNPT Phú Thọ đang từng ngày hiện thực hóa khát vọng trở thành hạt nhân số của địa phương, là đối tác tin cậy, đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên hành trình kiến tạo tương lai số.

Hương Giang