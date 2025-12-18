Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm khu vực Vĩnh Phúc

Ngày 18/12, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm khu vực Vĩnh Phúc. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị Yên Lạc - Dragon City.

Dự án Khu đô thị Yên Lạc - Dragon City còn 150 hộ dân với diện tích khoảng 8,7ha chưa đồng ý kiểm kê, nhận tiền bồi thường; các thửa đất có vị trí xen kẽ, gây khó khăn, khiến Công ty chưa thể triển khai thủ tục giao đất và đầu tư xây dựng. Sau khi nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị chính quyền địa phương cùng các sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, phấn đấu trong quý I/2026 bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư.

Chủ đầu tư chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; có mặt bằng đến đâu tổ chức thi công đến đó, bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra thực địa Dự án Đường Vành đai 3 trong quy hoạch phát triển giao thông tỉnh đoạn Yên Lạc - Bình Dương.

Đối với các dự án giao thông trọng điểm gồm: Đường Vành đai 3, đoạn Yên Lạc - Bình Dương; Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến nút giao bến xe Vĩnh Yên (tuyến phía Nam đường sắt); Đường Tây Thiên - Tam Sơn, đoạn từ Tây Thiên đến cầu Hợp Lý và đoạn từ QL2C đến hồ Vân Trục, hiện nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn, liên quan đến công tác định giá đất và tài sản trên đất, bố trí tái định cư. Bên cạnh đó, giá nguyên, vật liệu xây dựng, nhất là đất đắp và cát tăng cao, cùng khó khăn trong bố trí bãi tập kết và đổ thải vật liệu, cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Nhấn mạnh vai trò then chốt của các dự án giao thông trọng điểm đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tích cực, chủ động tháo gỡ vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng với tinh thần “vướng ở đâu, gỡ ở đó”, không để tình trạng ách tắc kéo dài.

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư; các cơ quan chuyên môn chủ động xử lý khó khăn trong khai thác đất đắp, đề xuất cơ chế phù hợp nhằm bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, thúc đẩy tiến độ thi công công trình, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đặng Thưởng