Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 18/12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội LHPN tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 248 đại biểu là những cán bộ, hội viên, phụ nữ ưu tú đại diện cho trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của hơn 1,6 triệu hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh.

Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Trần Lan Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tấn.

Các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh và Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội phụ nữ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Hội LHPN Việt Nam, triển khai thực hiện hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ; tăng cường các giải pháp chỉ đạo các khâu đột phá; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra so với kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt cao so với Nghị quyết. Thông qua các đợt thi đua, các cấp Hội thực hiện gần 600 công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa được cấp ủy, chính quyền đánh giá, ghi nhận.

Các cấp Hội đã chủ động đề xuất, đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện 2.855 công trình/hoạt động/phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu, nâng cao, đô thị văn minh; duy trì, nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả; duy trì, quản lý hiệu quả các nguồn vốn với tổng dư nợ trên 6.000 tỷ đồng cho trên 123.800 hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình; giúp đỡ được 13.125 hộ giảm nghèo; vận động, cấp vốn hỗ trợ 87 mô hình sinh kế với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng; vận động 112 tỷ đồng tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, các gia đình chính sách; thăm hỏi tặng quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo, cán bộ tuyến đầu chống dịch COVID-19; xây dựng và sửa chữa 436 “Mái ấm tình thương”; 1.208 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đỡ đầu về vật chất, chăm sóc tinh thần.

Các cấp Hội tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi động viên, trao kinh phí hỗ trợ sinh kế, học bổng; các hoạt động hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ, trẻ em các xã biên giới tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hà Giang và chiến sĩ các đồn biên phòng với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng...

Các đại biểu dự Đại hội.

Với những đóng góp tích cực của cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhiệm kỳ qua, đã có 1.366 tập thể, 2.804 cá nhân hội viên, phụ nữ được Nhà nước, các Bộ ngành Trung ương, UBND các cấp, Hội LHPN các cấp biểu dương, khen thưởng; đề cử thành công 3 Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam; 1 Giải thưởng Nguyễn Thị Định; 2 giải thưởng KOVA; 782 cá nhân được Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”; 6.467 điển hình tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, mô hình hoặc cách làm hay được tuyên truyền, tôn vinh.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội LHPN tỉnh đề ra 9 nhóm chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương tặng hoa và bức tranh Hoa sen chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trao bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp Hội LHPN tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, đồng chí Trần Lan Phương và Bùi Thị Minh đề nghị các cấp Hội phụ nữ tỉnh nhận thức sâu sắc về vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong công tác phụ nữ; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh và định hướng của Trung ương Hội thông qua việc triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã giao cho Hội tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập tổ chức Hội LHPN Việt Nam và các Chương trình, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội để cụ thể hoá thành các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Tập trung đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số, nhất là phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tham mưu cho các cấp uỷ, vai trò là thành viên của MTTQ, phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị để làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân; tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ...

Tại Đại hội, Hội LHPN tỉnh đã công bố các quyết định của Trung ương Hội LHPN Việt Nam chỉ định các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Thường vụ, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội công bố quyết định chỉ định Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh chính thức và dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Thuý Hường