Quốc lộ 6 đoạn qua xã Mai Châu hiện còn 5 điểm có nguy cơ sạt lở nguy hiểm

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, Cục Đường bộ Việt Nam vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 6 tại khu vực đèo Thung Khe, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ. Theo cảnh báo, hiện tại trên tuyến vẫn còn 5 điểm có nguy cơ sạt lở cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là trong điều kiện địa hình đèo dốc, taluy lớn và nền địa chất phức tạp.

Cụ thể, 5 vị trí được xác định gồm: Km118+660 đến Km118+783; Km120+765 đến Km120+850; Km127+963 đến Km128+219; Km128+672,65 đến Km128+864 (phải); Km138+437 đến Km138+583. Đây đều là những đoạn có taluy dương cao, nguy cơ đá lăn, đất trượt xuống mặt đường, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người và phương tiện lưu thông.

Vị trí sạt lở xảy ra chiều ngày 14/12/2025 làm 3 người tử vong

Tại các vị trí nêu trên, cơ quan chức năng và đơn vị quản lý đường bộ đang triển khai các biện pháp khắc phục như: cạy bẩy đá nguy hiểm, gia cố mái taluy bằng lưới thép, bổ sung hộ lan tôn sóng và hệ thống cảnh báo nhằm hạn chế đất đá tràn xuống mặt đường. Tuy nhiên, do đặc điểm địa chất không ổn định, nguy cơ sạt lở vẫn hiện hữu và có thể xảy ra bất ngờ.

Trước diễn biến phức tạp, Cục Đường bộ Việt Nam đã cử đoàn công tác trực tiếp kiểm tra hiện trường, đồng thời chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ I tăng cường theo dõi, bố trí lực lượng cảnh giới, cắm biển cảnh báo và sẵn sàng phân luồng, điều tiết giao thông khi cần thiết để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Trước đó, vào chiều ngày 14/12, tại Km124+300 trên Quốc lộ 6, đoạn qua đèo Thung Khe thuộc địa phận xã Mai Châu đã xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng. Khối lượng lớn đất đá từ mái taluy dương bất ngờ đổ xuống, vùi lấp mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ và khiến 3 người tử vong do bị đất đá vùi lấp.

Do điều kiện địa hình đèo dốc, taluy lớn và nền địa chất phức tạp nên khu vực đèo Thung Khe thuộc địa phận xã Mai Châu thường xuyên xảy ra sạt lở đất, đá nguy hiểm

Mặc dù lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục, giải phóng đất đá và thông tuyến bước đầu, song theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, khu vực xảy ra sạt lở vẫn chưa thực sự ổn định. Trên mái taluy xuất hiện nhiều vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt tiếp diễn nếu không được xử lý triệt để.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, qua kiểm tra hiện trường, hiện vẫn còn các vết nứt lớn trên mái taluy, có khả năng tiếp tục phát triển và gây sạt lở. Sở đã kiến nghị cơ quan quản lý đường bộ, Sở Xây dựng, chính quyền địa phương và các ngành chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, theo dõi sát diễn biến địa chất, đồng thời sớm xây dựng phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn giao thông và tính mạng người dân khi tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 6. Về phía người dân khi tham gia giao thông qua khu vực này cũng cần phải nâng cao ý thức cảnh giác. Đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định, hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực.

Mạnh Hùng