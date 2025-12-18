Giao ban công tác báo chí quý IV năm 2025

Ngày 18/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý IV năm 2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí tỉnh, cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Tuấn thông tin hoạt động báo chí quý IV năm 2025.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính đã thông tin kết quả nổi bật phát triển KT-XH của tỉnh năm 2025; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2026. Sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Phú Thọ đã tập trung thực hiện các khâu đột phá chiến lược tạo động lực tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng cả năm ước đạt 10,3%. Quy mô GRDP theo giá hiện hành ước đạt 409,6 nghìn tỷ đồng, giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 110,7 triệu đồng. Tổng thu ngân sách năm 2025 ước đạt hơn 54 nghìn tỷ đồng, tăng 119,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã thông tin những điểm mới về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tiến độ triển khai thực hiện cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo đó về thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026.

Lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin những điểm mới về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã trình bày dự thảo báo cáo công tác báo chí năm 2025. Trong năm qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc quy định của Luật báo chí, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

Nổi bật là thông tin chính xác, kịp thời các sự kiện chính trị nổi bật trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Tập trung thông tin, tuyên truyền đậm nét Đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; việc lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Tuyên truyền kết quả các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng diễn biến, kết quả các kỳ họp Quốc hội khóa XV, những hoạt động, đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh tại các kỳ họp; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Đặc biệt là đẩy mạnh việc tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp. Cũng trong năm 2025, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, chất lượng cao, đoạt giải thưởng tại các giải báo chí quốc gia, toàn quốc, bộ ngành.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ cho ý kiến vào một số nội dung thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận nhiều nội dung quan trọng cũng như đưa ra một số kiến nghị, đề xuất để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong tâm năm 2026, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh. Phản ánh đậm nét những sự kiện thời sự, chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, các địa phương.

Trọng tâm là các nội dung: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031; các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh trong năm 2026.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ thông tin về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục chủ động nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực báo chí, để kịp thời tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại, thường xuyên đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng trong việc sản xuất, phát sóng các chương trình, tin, bài... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Chủ động, tích cực phát động, tham gia hưởng ứng hiệu quả các cuộc thi, giải báo chí do Trung ương, các ban, bộ, ngành và tỉnh tổ chức.

Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo, phóng viên, hội viên các cơ quan báo chí; thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nghề nghiệp và phát ngôn trên mạng xã hội của người làm báo. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình, xuất sắc trong hoạt động báo chí của tỉnh.

Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ và đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân. Điểm nhấn là các hoạt động trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.

Đức Anh