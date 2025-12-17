Thúc đẩy truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh tỉnh Phú Thọ

Ngày 17/12, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Đề án chiến lược truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu kết luận hội nghị.

Đề án nhằm xây dựng hệ sinh thái truyền thông chính sách và tạo dựng, quảng bá hình ảnh tỉnh Phú Thọ hiện đại, năng động, thân thiện, hội nhập và phát triển bền vững; khẳng định Phú Thọ là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam với những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo; là điểm đến hấp dẫn cho du lịch, hợp tác, đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Mục tiêu giai đoạn 2026-2030, xây dựng và công bố bộ nhận diện hình ảnh thương hiệu tỉnh Phú Thọ với thông điệp truyền thông xuyên suốt, hình ảnh đặc trưng rõ nét, có khả năng lan tỏa trên nền tảng quốc gia và quốc tế. Định vị thương hiệu tỉnh Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với nhiều tiềm năng về du lịch sinh thái và văn hóa.

Tầm nhìn đến năm 2035, hoàn thiện hệ thống truyền thông chính sách minh bạch, chuyên nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Định vị thương hiệu quốc tế: “Phú Thọ - Vùng Đất Tổ linh thiêng, hội tụ bản sắc văn hóa Việt Nam, điểm đến xanh, sáng tạo, hội nhập”.

Nhiệm vụ của Đề án gồm: Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu hình ảnh tỉnh Phú Thọ; truyền thông trên các kênh thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh; hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí; truyền thông, quảng bá trên nền tảng số và internet, huy động sự tham gia của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng...

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Đề án.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã đề xuất làm rõ các nội dung truyền thông mang tính trọng tâm, trọng điểm về tỉnh Phú Thọ; quan tâm truyền thông trên các kênh truyền hình, các báo lớn của quốc gia và quốc tế; quảng bá hình ảnh tỉnh Phú Thọ qua phim, ảnh, các kênh truyền thông hiện đại...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị để tiếp tục hoàn thiện Đề án. Trong đó, cần bổ sung nội dung về sự cần thiết ban hành Đề án và đánh giá tác động sau khi được ban hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, làm rõ các nội dung truyền thông, tính toán kỹ về nguồn lực thực hiện để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình ngân sách của tỉnh.

