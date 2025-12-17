Xưởng sửa chữa xe tăng X32 ký kết biên bản ghi nhớ, kết nghĩa với UBND xã Tam Dương

Chiều 17/12, Xưởng sửa chữa xe tăng X32 tổ chức chương trình ký kết bản ghi nhớ, kết nghĩa với UBND xã Tam Dương.

Ban Giám đốc Xưởng X32 và lãnh đạo xã Tam Dương ký kết biên bản ghi nhớ

Xưởng sửa chữa xe tăng X32 (gọi tắt là Xưởng X32) thuộc Cục Hậu cần kỹ thuật, Binh chủng Tăng thiết giáp được thành lập năm 1972. Trải qua 53 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, qua 2 lần đổi tên, với những thành tích đạt được trong công tác bảo đảm kỹ thuật cho chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, đào tạo của Bộ đội Tăng thiết giáp; Xưởng X32 đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Binh chủng tặng nhiều phần thưởng cao quý: Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới (năm 1998), Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 2002), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2007), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (năm 2012); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2022) và nhiều danh hiệu Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Quốc Phòng, Binh chủng Tăng thiết giáp.

Những năm gần đây, bằng tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, sáng tạo những người thợ, Xưởng X32 đã hoàn thành sản xuất, lắp đặt hàng ngàn bộ thủy lực, trợ lực lái xe tăng T54, T55 cho các đơn vị Tăng thiết giáp toàn quân; bảo đảm kỹ thuật cho khối xe tăng thiết giáp tham gia diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam...

Trong quá trình hoạt động, Xưởng luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) cũng như xã Tam Dương hiện nay. Việc ký kết biên bản ghi nhớ, kết nghĩa giữa Xưởng X32 với cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể xã Tam Dương nhằm góp phần củng cố mối đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Xưởng X32 với địa phương; phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, tuyên truyền pháp luật, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo; tăng cường quốc phòng - an ninh; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị Dân vận tốt” giai đoạn mới; xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn.

Thuý Hường