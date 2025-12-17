Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy tiếp xã giao Đoàn công tác tỉnh Tochigi, Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Phú Thọ, sáng 17/12, Đoàn công tác tỉnh Tochigi, Nhật Bản do ngài Fukuda Tomikazu - Thống đốc tỉnh Tochigi làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao đồng chí Trương Quốc Huy – Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy tiếp xã giao Đoàn; cùng đón tiếp đoàn có các đồng chí: Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ sau khi sáp nhập. Với vị trí địa lý thuận lợi cùng nhiều tiềm năng, lợi thế sẵn có, Phú Thọ đang là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư quốc tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ sau khi sáp nhập

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Phú Thọ hiện có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư và đã thành công, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. Khẳng định các nhà đầu tư Nhật Bản luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy mong muốn: Các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và tỉnh Tochigi nói riêng tiếp tục quan tâm, đầu tư tại Phú Thọ; mong muốn ngài Thống đốc sẽ đóng vai trò là cầu nối quan trọng để giới thiệu và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác này, tiếp tục tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch và giao lưu Nhân dân để củng cố sự hiểu biết, tin cậy giữa Nhân dân hai địa phương. Tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư theo phương châm “Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”.

Thống đốc tỉnh Tochigi bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự phát triển năng động và môi trường đầu tư thông thoáng của tỉnh Phú Thọ

Thống đốc tỉnh Tochigi cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự phát triển năng động, môi trường đầu tư thông thoáng của tỉnh. Hướng tới tương lai, ngài Thống đốc mong muốn có thêm nhiều bạn trẻ từ Phú Thọ sang Tochigi học tập, làm việc và sau đó trở về đóng góp xây dựng quê hương. Hai địa phương sẽ tăng cường trao đổi thông tin, thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản. Đối với kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh trong năm 2026 tại Nhật Bản, ngài Fukuda Tomikazu trân trọng mời đoàn tới thăm tỉnh Tochigi và mong muốn được tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Phú Thọ tại Nhật Bản.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy tặng quà lưu niệm cho ngài Fukuda Tomikazu

Chuyến thăm lần này của đoàn công tác tỉnh Tochigi, Nhật Bản tới Phú Phọ là dấu mốc quan trọng để hai tỉnh thắt chặt mối quan hệ hợp tác cùng phát triển. Sự tương đồng về tầm nhìn và cam kết của lãnh đạo hai tỉnh hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác toàn trong thời gian tới...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác tỉnh Tochigi

Lê Hoàng