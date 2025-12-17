Lấy ý kiến đóng góp vào hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 17/12, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội thảo.

Dự hội thảo có đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh; các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện một số cơ quan Trung ương...

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu cho ý kiến vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình với 148 đơn vị hành chính cấp xã. Tỉnh có quy mô và lợi thế, tiềm năng lớn hơn; hội tụ đầy đủ giá trị lịch sử, văn hóa, nguồn lực, thành tựu và dư địa phát triển của ba địa phương. Kế thừa và phát huy các thành tựu phát triển của 3 tỉnh trước đây, năm 2025, tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch, đặc biệt là Nghị quyết số 66.2/2025/NQ-CP của Chính phủ về xử lý khó khăn, vướng mắc trong điều chỉnh quy hoạch khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã được tỉnh triển khai sớm.

Việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh được thực hiện trên quan điểm: Kế thừa các nội dung còn phù hợp trong 3 quy hoạch của 3 tỉnh trước đây, nhưng không phải là phép cộng cơ học mà có nghiên cứu, bổ sung phù hợp với không gian phát triển mới của tỉnh; có tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn; tích hợp, kết nối và hạn chế tối đa sự cạnh tranh lẫn nhau giữa các khu vực.

Bám sát định hướng của Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng và các quan điểm phát triển, khâu đột phá, động lực tăng trưởng được xác định tại Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xác định các vùng phát triển, hành lang kinh tế, trục động lực, cực tăng trưởng và các trụ cột phát triển chiến lược, gắn với những kịch bản phát triển cụ thể, khả thi. Phân kỳ cho từng giai đoạn phát triển, từng khu vực, ngành, lĩnh vực, gắn với khả năng huy động nguồn lực.

PGS.TS Trần Đình Thiên - thành viên Hội đồng tư vấn của Thủ tướng đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Hội thảo là diễn đàn trao đổi, thảo luận đa phương nhằm ghi nhận, tiếp thu các ý kiến góp ý, tư vấn, phản biện, đánh giá đa chiều của các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học. Đồng thời, thể hiện sự công khai, minh bạch của tỉnh Phú Thọ trong công tác lập, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, cũng như tinh thần trân trọng, cầu thị các ý kiến đóng góp. Mục tiêu cao nhất là hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ đúng về mặt pháp lý mà kết tinh trí tuệ tập thể, giàu tính thực tiễn, khả thi; có tầm nhìn, tư duy chiến lược dài hạn, tạo nền tảng, động lực mới cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong kỷ nguyên mới.

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Châm - Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hoá phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các sở, ngành và đơn vị tư vấn đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, tập trung vào các nội dung then chốt của hồ sơ điều chỉnh quy hoạch. Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ, nhấn mạnh các lợi thế của 3 vùng đất trước hợp nhất để định hướng kết nối tạo thành lợi thế cạnh tranh đặc biệt của Phú Thọ; nhận diện khía cạnh văn hoá sâu sắc hơn nữa khi Phú Thọ sở hữu sự đa dạng lịch sử, văn hoá, di sản; cần nghiên cứu sâu để tìm ra một “huyệt đạo” phát triển cho tỉnh...

Quang cảnh hội thảo.

Ngay sau hội thảo, đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ, cầu thị các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm; đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh bảo đảm đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, làm rõ hơn các trụ cột và không gian phát triển, các hành lang kinh tế, động lực tăng trưởng trong từng giai đoạn.

Trên cơ sở các ý kiến tại hội thảo, tỉnh Phú Thọ sẽ sớm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, làm nền tảng định hướng cho sự phát triển nhanh, hài hòa và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Lê Hoàng