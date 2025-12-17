Văn hóa - Xã hội
Hội thảo Mỹ thuật Việt Nam 80 năm đồng hành cùng dân tộc

Ngày 17/12, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức Hội thảo “Mỹ thuật Việt Nam 80 năm (1945-2025) đồng hành cùng dân tộc”. Hội thảo có sự tham gia của nhiều họa sỹ, nhà điêu khắc, nhà lý luận phê bình... thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại hội thảo

Các ý kiến phát biểu tại hội thảo đã đánh giá, tôn vinh, khẳng định những đóng góp to lớn của mỹ thuật đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và sự phát triển của đất nước trong suốt chặng đường 80 năm. Từ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, nhiều nghệ sĩ đã lên đường chiến đấu với sứ mệnh “sáng tạo vì độc lập dân tộc”. Mỹ thuật Việt Nam đã trở thành vũ khí tinh thần sắc bén, phục vụ quần chúng, cổ vũ kháng chiến và xây dựng cuộc sống mới. Nhiều tác phẩm mỹ thuật đạt đến đỉnh cao nghệ thuật và thể hiện tinh thần dân tộc sâu sắc.

Các họa sỹ, nhà điêu khắc, nhà lý luận phê bình... thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam tham dự hội thảo

Bước vào thời kỳ đổi mới, mỹ thuật Việt Nam được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhanh chóng hòa nhập với dòng chảy thế giới và phát triển các loại hình nghệ thuật đương đại với nhiều thành tựu quan trọng.

Quang cảnh hội thảo

Các ý kiến tại hội thảo cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của nền mỹ thuật Việt Nam và đề xuất những giải pháp phát triển mỹ thuật Việt Nam đương đại như: nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng nghệ sĩ; xây dựng thị trường mỹ thuật chuyên nghiệp; phát huy vai trò của các bảo tàng và không gian nghệ thuật; có chính sách hỗ trợ nghệ sĩ tài năng, những dự án mỹ thuật táo bạo; ứng dụng công nghệ, số hóa các tác phẩm mỹ thuật...

Nhân dịp này, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam” cho lãnh đạo Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

