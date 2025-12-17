Phú Thọ - Tochigi hợp tác và phát triển

Ngày 17/12, tại Văn phòng UBND tỉnh, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ngài Fukuda Tomikazu - Thống đốc tỉnh Tochigi, Nhật Bản, hai tỉnh Phú Thọ và Tochigi đã tổ chức hội đàm với chủ đề “Phú Thọ - Tochigi hợp tác và phát triển” và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị. Tham dự có đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ngài IKEDA Tadashi - Chủ tịch Hội đồng tỉnh Tochigi; đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các khu công nghiệp, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; thành viên đoàn đại biểu Chính quyền, Hội đồng tỉnh và các doanh nghiệp tỉnh Tochigi.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông bày tỏ vui mừng và vinh dự được gặp lại Ngài Thống đốc và Ngài Chủ tịch tỉnh Tochigi - những người bạn thân thiết của tỉnh Vĩnh Phúc trước đây và nay là tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, Chương trình Hội đàm có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện quyết tâm của chính quyền hai tỉnh trong việc cụ thể hóa quan hệ hợp tác bằng những nội dung thực chất, hiệu quả, gắn với lợi ích của hai bên và nhu cầu hợp tác đầu tư, thương mại của doanh nghiệp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại buổi hội đàm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu về tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập với không gian phát triển rộng lớn hơn, nguồn lực đa dạng hơn và khả năng kết nối vùng mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch và văn hóa. Phú Thọ có quan hệ đối ngoại với địa phương của 21 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có 4 địa phương Nhật Bản (các tỉnh Nara, Akita, Tochigi và thành phố Ichinoseki).

Phú Thọ mong muốn các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản nói chung và tỉnh Tochigi nói riêng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đầu tư, kinh doanh tại tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh và có nhu cầu của 2 tỉnh như: Công nghiệp chế tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển du lịch...

Trên tinh thần “Phú Thọ - Tochigi: Đồng hành, hợp tác và phát triển”, tỉnh Phú Thọ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Tochigi trong các lĩnh vực: đầu tư, thương mại; đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo nghề theo chuẩn của Nhật Bản; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, nhất là nông nghiệp; thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân...

Thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác tỉnh Tochigi, đặc biệt là việc hai bên tiến tới ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa UBND tỉnh Phú Thọ và Chính quyền tỉnh Tochigi. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý và nền tảng vững chắc để hai tỉnh tăng cường hợp tác toàn diện, lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới. HĐND tỉnh Phú Thọ hoan nghênh và ủng hộ mạnh mẽ việc ký kết MoU, coi đây là bước khởi đầu cho giai đoạn hợp tác mới, đi vào chiều sâu, thực chất, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu phát triển của mỗi bên.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn tăng cường hợp tác, trao đổi giữa HĐND tỉnh Phú Thọ và Hội đồng tỉnh Tochigi, nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động của cơ quan dân cử, xây dựng chính sách và pháp luật địa phương; đồng hành cùng chính quyền hai tỉnh trong cụ thể hóa, giám sát và thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác đã cam kết trong MoU.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng, với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan dân cử, cùng quyết tâm cao của chính quyền và sự ủng hộ của Nhân dân hai tỉnh, quan hệ hợp tác giữa Phú Thọ và Tochigi sẽ ngày càng phát triển bền vững, thực chất và lâu dài.

Ngài Fukuda Tomikazu - Thống đốc tỉnh Tochigi phát biểu tại buổi hội đàm.

Ngài Ikeda Tadashi - Chủ tịch Hội đồng tỉnh Tochigi phát biểu tại buổi hội đàm.

Phát biểu tại buổi hội đàm, ngài Thống đốc và ngài Chủ tịch Hội đồng tỉnh Tochigi trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình, chu đáo và chuẩn bị các điều kiện cần thiết của tỉnh Phú Thọ để buổi hội đàm thành công. Đồng thời thông tin: Tochigi nằm ở miền Trung Nhật Bản, quy mô dân số xếp thứ 18 và GDP xếp thứ 16 Nhật Bản, có nền công nghiệp phát triển mạnh. Đây là nơi đặt trụ sở của nhiều Tập đoàn lớn như Honda, Nissan, Canon... Ngoài ra, Tochigi còn nổi tiếng với nền nông nghiệp công nghệ cao, được thế giới biết đến với sản phẩm dâu tây và văn hóa truyền thống Nikko. Hiện có 12.000 người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Tochigi.

Ngài Thống đốc tỉnh Tochigi chúc mừng, ấn tượng với những kết quả tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập đã đạt được. Ngài nhấn mạnh rất vui mừng khi được tham dự buổi hội đàm và ký kết biên bản hữu nghị. Năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc cũ và tỉnh Tochigi đã ký kết biên bản hợp tác nhằm tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư. Để xúc tiến đầu tư, tỉnh Tochigi đã mở văn phòng đại diện xúc tiến, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Hà Nội. Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác hôm nay sẽ tạo đà phát triển hơn nữa cho hai tỉnh. Chính quyền, Hội đồng tỉnh Tochigi sẽ cụ thể hóa các nội dung hợp tác cụ thể trên tinh thần Phú Thọ và Tochigi đồng hành, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông và ngài Fukuda Tomikazu - Thống đốc tỉnh Tochigi ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và Thống đốc tỉnh Tochigi trao Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và cầu thị, tại buổi hội đàm, hai bên trao đổi về các lĩnh vực có nhiều điều kiện thúc đẩy hợp tác, phát triển, nhất là trong lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; hợp tác đầu tư, thương mại về công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông sản, phát triển chuỗi giá trị; giao lưu văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân...

Thay mặt lãnh đạo hai tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và ngài Fukuda Tomikazu - Thống đốc tỉnh Tochigi đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Phú Thọ, Việt Nam và tỉnh Tochigi, Nhật Bản. Theo đó, hai bên sẽ tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đầu tư, nông nghiệp và du lịch, đồng thời nỗ lực thúc đẩy trao đổi kinh tế. Các bên sẽ tăng cường hiểu biết lẫn nhau về giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các lĩnh vực khác, đồng thời nỗ lực thúc đẩy giao lưu hữu nghị. Hai bên cũng thống nhất sẽ chỉ định cơ quan đối ngoại của mỗi bên làm đầu mối trao đổi thông tin và nỗ lực thúc đẩy hợp tác.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trao tặng biểu tượng mặt trống đồng cho các đồng chí lãnh đạo Chính quyền, Hội đồng tỉnh Tochigi.

Đoàn đại biểu Chính quyền, Hội đồng tỉnh và các doanh nghiệp tỉnh Tochigi thăm, khảo sát thực tế tại Khu công nghiệp Thăng Long 3.

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Chính quyền, Hội đồng tỉnh và các doanh nghiệp tỉnh Tochigi đã thăm và khảo sát thực tế tại Khu công nghiệp Thăng Long 3 do Tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản đầu tư và vận hành.

Đinh Vũ