Ung thư gan: Người Việt nằm trong nhóm nguy cơ cao cần tầm soát sớm

Ung thư gan vẫn đang gia tăng tại Việt Nam, đặc biệt ở nhóm mang viêm gan B, C và người thường xuyên sử dụng rượu bia, tầm soát sớm để giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng điều trị.

Ung thư gan là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Việt Nam, GLOBOCAN ghi nhận hơn 24.500 ca mắc mới tại nước ta năm 2022. Bệnh thường tiến triển âm thầm và ít triệu chứng, khiến người bệnh phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn.

Việt Nam đồng thời thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ viêm gan B, C cao nhất châu Á - hai yếu tố nguy cơ trực tiếp dẫn đến ung thư gan. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết: tầm soát sớm không còn là lựa chọn, mà là việc cần làm để bảo vệ sức khỏe gan dài hạn cho bản thân và gia đình.

Nguy cơ ung thư từ viêm gan và thói quen ăn uống

Viêm gan B và C là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến xơ gan và ung thư gan, với tỷ lệ người mang virus viêm gan B mạn tính tại Việt Nam ước tính 10-15%. Nhiều người không có triệu chứng, khiến tổn thương gan âm thầm tiến triển và làm tăng nguy cơ ung thư theo thời gian.

Song song đó, rượu bia và chế độ ăn nhiều dầu mỡ làm gan phải hoạt động quá mức, dẫn đến viêm gan, gan nhiễm mỡ và xơ gan. Khi các tổn thương này kéo dài mà không được kiểm soát, nguy cơ tiến triển thành ung thư gan tăng cao đáng kể.

Phát hiện sớm - yếu tố quyết định tiên lượng ung thư gan

Ung thư gan có khả năng điều trị hiệu quả cao nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, với tỷ lệ sống sau 5 năm vượt trội so với giai đoạn muộn. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân tại Việt Nam chỉ được chẩn đoán khi khối u đã tiến triển do bệnh gần như không có triệu chứng ban đầu.

Tầm soát định kỳ bằng xét nghiệm máu, siêu âm gan hoặc các kỹ thuật chuyên sâu giúp phát hiện tổn thương từ rất sớm, trước khi gây triệu chứng. Đây là chìa khóa mở rộng lựa chọn điều trị và nâng cao cơ hội phục hồi cho người bệnh.

Giải pháp tầm soát ung thư và sức khỏe chuyên sâu từ DIAG

Hiện nay, Trung tâm Y khoa DIAG triển khai gói Tầm soát ung thư & sức khỏe chuyên sâu, ứng dụng công nghệ giải trình tự gen hiện đại để phát hiện sớm 10 loại ung thư phổ biến như ung đường mật, đại-trực tràng, dạ dày, phổi, vú.. trong đó có ung thư gan. Chỉ cần 10ml máu, khách hàng có thể tầm soát không xâm lấn và thuận tiện.

Song song đó, gói xét nghiệm đo lường 38 chỉ số quan trọng về gan, thận, tim mạch, tuyến giáp và chuyển hóa, giúp đánh giá toàn diện sức khỏe tổng thể. Đặc biệt, gói tầm soát còn đi kèm nhiều ưu đãi như tặng vali cao cấp, lấy mẫu tại nhà miễn phí và hỗ trợ chi phí chẩn đoán sâu nếu kết quả bất thường.

Xét nghiệm nhanh - chính xác - không chờ đợi

Đến với DIAG, khách hàng được hỗ trợ đặt lịch linh hoạt, giúp chủ động thời gian và hạn chế tối đa việc phải chờ đợi. Đội ngũ điều dưỡng - kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, thao tác nhẹ nhàng và tuân thủ chuẩn an toàn sinh học trong mọi quy trình lấy mẫu.

Khách hàng nhận kết quả nhanh chóng qua Zalo và cổng thông tin bệnh nhân. Sau đó, bác sĩ sẽ gọi điện trực tiếp để tư vấn chi tiết về kết quả và hướng xử lý tiếp theo nếu cần. Quy trình làm việc chuyên nghiệp giúp khách hàng tối ưu thời gian, không cần chờ đợi.

DIAG - hơn 25 năm hành trình bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Với hơn 25 năm phát triển, DIAG đã xây dựng mạng lưới hơn 40 cơ sở lấy mẫu và phòng xét nghiệm trên toàn quốc, mang đến dịch vụ y tế hiện đại và thuận tiện cho cộng đồng. Bên cạnh đó, DIAG cũng có phòng khám đa khoa với nhiều chuyên khoa cùng đội ngũ bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm giúp khách hàng được hỗ trợ đầy đủ từ tầm soát đến thăm khám và theo dõi sức khỏe.

Liên hệ DIAG để chủ động tầm soát và bảo vệ sức khỏe gan ngay từ hôm nay!

