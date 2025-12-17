Hội thảo quốc tế về siêu âm tim thai tại PhenikaaMec: Chuẩn hóa chẩn đoán là bước đầu tăng hội sống cho trẻ tim bẩm sinh

Trong bối cảnh tim bẩm sinh vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến dị tật ở trẻ sơ sinh, việc nâng cao chất lượng chẩn đoán và quản lý ngay từ giai đoạn bào thai được xem là yếu tố then chốt quyết định tiên lượng lâu dài. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, ngày 13/12/2025, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) đã tổ chức hội thảo khoa học “Siêu âm tim thai – Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh” được dẫn dắt bởi có sự tham dự của GS. Mark Steven Sklansky – chuyên gia tim thai hàng đầu thế giới đến từ Đại học California Los Angeles (UCLA, Hoa Kỳ) thu hút hơn 300 bác sĩ và chuyên gia y tế trên toàn quốc tham dự.

Kết nối tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực chuyên môn trong nước

Hội thảo “Siêu âm tim thai – Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh” được PhenikaaMec tổ chức với mục tiêu cập nhật các tiêu chuẩn thực hành quốc tế mới do GS. Mark Steven Sklansky – Giáo sư danh dự Khoa Nhi, Đại học California Los Angeles (UCLA), Hoa Kỳ; Trưởng khoa Tim nhi, Bệnh viện Nhi Mattel UCLA – người tiên phong trong việc chuẩn hóa phương pháp tiếp cận hệ thống (Systematic Approach) trong siêu âm tim thai trình bày.

Hội thảo quy tụ các chuyên gia cùng hơn 300 bác sĩ đến từ các bệnh viện trên toàn quốc tham dự

Phương pháp Systematic Approach cho phép bác sĩ khảo sát tim thai một cách bài bản, từ cơ bản đến nâng cao, mở rộng trường quan sát, kiểm soát đầy đủ các mặt cắt quan trọng và tối ưu hóa khả năng phát hiện bất thường, kể cả những dấu hiệu rất tinh tế. Nhờ đó, độ tin cậy và khả năng tái lập trong thực hành lâm sàng được nâng cao rõ rệt.

Không dừng lại ở lý thuyết, hội thảo còn mang đến phần trình diễn siêu âm tim thai trực tiếp (live demo) do GS. Mark Steven Sklansky thực hiện trên ca bệnh thực tế ngay tại hội trường. Thông qua phân tích hình ảnh siêu âm thực, chuyên gia đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong thao tác, tối ưu hóa chất lượng hình ảnh, xử lý các tình huống khó. Hoạt động này giúp đại biểu quan sát trực tiếp tư duy siêu âm của chuyên gia hàng đầu, tiếp cận quy trình đánh giá bài bản kỹ thuật siêu âm, đồng thời nâng cao kỹ năng thực hành trong công việc hằng ngày.

Mark Steven Sklansky thực hiện siêu âm tim thai trên ca bệnh thật và hội chẩn trực tiếp với các bác sĩ Trung tâm Y học bào thai PhenikaaMec

Phát biểu tại sự kiện, TS.BS Nguyễn Thị Sim – Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec nhấn mạnh:“Hội thảo mang đến cơ hội quý báu để bác sĩ Việt Nam hòa nhịp cùng tiêu chuẩn thực hành quốc tế trong lĩnh vực siêu âm tim thai. Theo các chuyên gia, việc tiếp cận hệ thống không chỉ giúp giảm bỏ sót chẩn đoán mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc ra quyết định lâm sàng và xây dựng chiến lược xử trí phù hợp cho từng ca bệnh.”

Hội thảo còn là diễn đàn khoa học sôi nổi với sự tham gia của TS. BS Nguyễn Thị Sim – Người tiên phong đưa Y học bào thai về Việt Nam cùng với các chuyên gia tim nhi uy tín trong nước như: PGS.TS.BS Nguyễn Lý Thịnh Trường (Bệnh viện Nhi Trung ương), TS.BS Trần Đắc Đại (Bệnh viện E), ThS.BS Nguyễn Minh Vương (PhenikaaMec)... thảo luận các vấn đề về chiến lược chẩn đoán trước sinh, can thiệp bào thai, quản lý thai kỳ có bất thường tim, định hướng can thiệp sau sinh cũng như những thách thức trong thực hành siêu âm tim thai tại Việt Nam.

BS Trần Đắc Đại và TS. BS Nguyễn Thị Sim cùng trình bày tham luận tại Hội thảo

Từ chẩn đoán sớm đến can thiệp dự phòng: PhenikaaMec từng bước làm chủ kỹ thuật can thiệp tim bào thai

Chia sẻ tại Hội thảo, TS.BS Nguyễn Thị Sim cho biết, can thiệp tim bào thai không chỉ nhằm xử trí tổn thương hiện tại, mà hướng tới ngăn chặn tiến triển của dị tật ngay từ giai đoạn sớm, khi tim thai vẫn còn khả năng phục hồi và phát triển. Việc can thiệp đúng thời điểm giúp bảo tồn cấu trúc tim, duy trì sự phát triển của các buồng thất, hạn chế nguy cơ sốc tuần hoàn sau sinh và giảm đáng kể tỷ lệ tử vong chu sinh.

Theo TS.BS Nguyễn Thị Sim, chiến lược can thiệp bào thai đặc biệt có ý nghĩa trong các nhóm bệnh tim bẩm sinh nặng, tiến triển nhanh, nơi việc trì hoãn điều trị đến sau sinh có thể khiến tổn thương trở nên không hồi phục. Can thiệp sớm còn mở rộng khả năng phẫu thuật và điều trị tối ưu sau sinh, qua đó giảm gánh nặng chăm sóc lâu dài cho gia đình và hệ thống y tế.

BS Nguyễn Thị Sim là nữ bác sĩ tiên phong trong lĩnh vực Y học bào thai tại Việt Nam

PhenikaaMec là địa chỉ bệnh viện ngoài công lập tiên phong thực hiện các kỹ thuật can thiệp bào thai khó. Tháng 11/2024, Trung tâm Y học bào thai PhenikaaMec được Bộ Y tế giao thực hiện 11 kỹ thuật, trong đó có can thiệp điều trị tim bẩm sinh cho thai nhi. Tại Trung tâm, mỗi ca can thiệp đều được hội chẩn bởi chuyên gia hàng đầu về Y học bào thai, kết hợp với bác sĩ Sản khoa – Gây mê hồi sức – Tim mạch – Sơ sinh để đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi.

Hiện nay, PhenikaaMec hướng tới xây dựng hệ sinh thái toàn diện, phối hợp liên chuyên khoa để chẩn đoán sớm – can thiệp kịp thời – chăm sóc sau sinh được kết nối chặt chẽ trong một mô hình thống nhất. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp mở rộng cơ hội sống còn, cải thiện chất lượng cuộc sống lâu dài cho trẻ mắc tim bẩm sinh, đồng thời khẳng định vị thế của PhenikaaMec vươn tầm khu vực và quốc tế trong lĩnh vực Y học bào thai.