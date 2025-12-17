Triển khai nhiệm vụ công tác công an năm 2026

Ngày 17/12, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trương Quốc Huy- Bí thư Tỉnh uỷ; Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Quách Thế Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ và Văn phòng Bộ Công an.

Các đại biểu chúc mừng 20 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2025.

Năm 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Công an tỉnh đã đoàn kết, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, triển khai thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nổi bật là đảm bảo an toàn tuyệt đối đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị lớn; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát hiện, xử lý, điều tra dứt điểm, nghiêm minh nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, trong đó có nhiều vụ án chưa có tiền lệ.

Đồng chí Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tỷ lệ điều tra, làm rõ đạt 89%, vượt 14% chỉ tiêu; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95%, vượt 5% chỉ tiêu. Phát hiện, khởi tố 196 vụ với 428 bị can về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Đấu tranh, khởi tố 7 vụ với 13 bị can sử dụng công nghệ cao lừa đảo trên không gian mạng. Công an tỉnh cũng tiên phong trong sắp xếp tổ chức bộ máy; tiếp nhận triển khai các nhiệm vụ mới được giao; thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ... Với những thành tích đạt được, Công an tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, là năm thứ 32 liên tiếp được nhận Cờ thi đua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy trao Kỷ niệm chương Hùng Vương cho 5 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng và Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những chiến công, thành tích mà Công an tỉnh đạt được trong năm 2025. Đặc biệt là đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2025.

Phân tích làm rõ hơn bối cảnh tình hình cùng những nguy cơ, thách thức với công tác công an thời gian tới, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng và Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy đề nghị: Công an tỉnh phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong tham mưu, triển khai các giải pháp bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh.

Chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo, kịp thời tham mưu các giải pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa từ sớm, từ xa, kiên quyết không để hình thành các “điểm nóng”; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, trước mắt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa 16, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an đất Tổ “Gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ”; tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Quyết liệt trong đấu tranh tội phạm, chú trọng phòng ngừa, mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm; đảm bảo an ninh kinh tế và môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; tập trung xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh kiểu mẫu, tiểu biểu, trong sạch vững mạnh; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Tại hội nghị, đã có nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ; Bộ Công an; UBND tỉnh tặng Bằng khen; Cờ thi đua và Kỷ niệm chương Hùng Vương vì có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua cũng như đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

Lê Hoàng