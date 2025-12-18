Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc làm việc tại các xã khu vực Phú Thọ cũ

Ngày 18/12, Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã làm việc tại các xã: Đoan Hùng, Tây Cốc, Chân Mộng, Chí Đám, Bằng Luân, Dân Chủ, Phù Ninh, Bình Phú, Trạm Thản và Phú Mỹ (thuộc khu vực Phú Thọ cũ) để nắm bắt tình hình khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động chính quyền cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, thành viên Tổ công tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo các xã cho biết, sau khi chính thức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, các xã đã khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, triển khai kịp thời các hoạt động điều hành theo quy định. Phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo xã và tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và khí thế mới, tập thể cán bộ, công chức, viên chức đã nhanh chóng bắt nhịp triển khai thực hiện nhiệm vụ, không để công việc bị gián đoạn, ngắt quãng, trì hoãn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, công việc. Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được duy trì nền nếp, bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp kịp thời, hiệu quả. Những vướng mắc và yêu cầu thủ tục hành chính của người dân đều được giải đáp và tiếp nhận giải quyết theo đúng trình tự quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng các thành viên tổ công tác thăm mô hình ứng dụng lớp học thông minh tại xã Đoan Hùng

Kinh tế của các xã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Công tác thu ngân sách được chỉ đạo quyết liệt, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững; công tác đầu tư công được chỉ đạo tập trung, quyết liệt; tiến độ giải ngân được đẩy nhanh, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch được giao. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ có chuyển biến tích cực. Công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn các xã ngày càng được nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng các thành viên tổ công tác khảo sát thực tế dự án tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Tượng đài Chiến thắng Sông Lô, xã Đoan Hùng

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã còn gặp một số khó khăn như: Hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc còn thiếu và chưa đồng bộ; năng lực một số cán bộ còn hạn chế, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn còn chưa đáp ứng được yêu cầu; hệ thống các quy hoạch, kế hoạch của các xã cũ không còn phù hợp với điều kiện, không gian xã mới sau sáp nhập; một số tuyến đường giao thông đã xuống cấp; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động văn hóa cộng đồng còn thiếu, xuống cấp; còn thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn sâu trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, tài chính, đầu tư, xây dựng...

Kiến nghị tại buổi làm việc, các xã mong muốn UBND tỉnh xem xét bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức cấp xã theo vị trí việc làm; quan tâm đến việc tăng cường đầu tư trường, lớp học gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy và học; quan tâm đầu tư các tuyến hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn các xã; bố trí nguồn vốn để điều chỉnh quy hoạch chung trên địa bàn các xã; hỗ trợ, bổ sung kinh phí trang bị xe ô tô công vụ cho các xã do địa bàn rộng; triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân...

Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh khảo sát thực tế tại Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Phù Ninh

Tại hội nghị, các thành viên trong Tổ công tác đã trực tiếp giải đáp các ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và các nội dung liên quan đến đề xuất, kiến nghị của các địa phương.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các địa phương trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai giải ngân vốn đầu tư công. Đồng chí chỉ rõ một số khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, nhất là trong công tác phối hợp, phân cấp và năng lực tổ chức thực hiện ở cơ sở; đồng thời một số bộ phận còn chưa chủ động, linh hoạt trong thực thi công vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu các xã cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phân công, phân nhiệm vụ phải cụ thể, rõ người, rõ việc và rõ sản phẩm đầu ra; bám sát vào các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã, từ đó cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể và có giải pháp để hiện thực hóa; tiếp tục rà soát, đánh giá lại nhiệm vụ theo phân cấp, phân quyền.

Song song với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã phải đặc biệt lưu tâm đến việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt; tiếp tục phát huy nội lực, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với kiến nghị của các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc giao các sở, ngành rà soát, tổng hợp, đề xuất phương án để tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo lộ trình, thứ tự ưu tiên, nhằm tạo điều kiện địa phương vận hành bộ máy ổn định và hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng các thành viên Tổ công tác đã dâng hương, hoa tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Tượng đài Chiến thắng Sông Lô, xã Đoan Hùng.

Lê Hoàng