Tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Chiều 18/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, 4 năm triển khai Đề án 06.

Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (dự tại đầu cầu Quảng Trị); đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp kết nối trực tuyến từ Trụ sở Chính phủ tới 34 tỉnh, thành phố.

Tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, đồng chí Đinh Công Sứ- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2025, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương theo tinh thần “thống nhất - thông suốt - đồng bộ - toàn diện - hiệu quả”, tạo chuyển biến rõ nét cả về chất lượng điều hành và kết quả thực thi trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và các đại biểu dự tại điểm cầu Phú Thọ

Sau 1 năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia về Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), dẫn đầu nhóm các nước thu nhập trung bình thấp. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam vươn lên vị trí thứ 55 thế giới và thứ 5 trong khu vực ASEAN với khoảng 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đến nay, Việt Nam đã hình thành 2 kỳ lân công nghệ là MoMo và Sky Mavis cùng với 962 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã bảo trợ thành lập 10 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, quy tụ hơn 2.000 chuyên gia, trí thức và doanh nhân công nghệ; đồng thời hình thành 5 mạng lưới đổi mới sáng tạo chuyên ngành trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ hàng không - vũ trụ và an ninh mạng. Tính đến ngày 12/12/2025, Cổng Sáng kiến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tiếp nhận hơn 1.000 sáng kiến, trong đó có 309 sáng kiến được tài trợ kinh phí thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Đối với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, sau 5 năm thực hiện, nhiều thủ tục hành chính, quy định kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa; cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được đổi mới, góp phần giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Các chỉ số đánh giá cải cách hành chính tiếp tục được cải thiện rõ rệt, phản ánh chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao. Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) tăng liên tục, từ 80,08% năm 2022 lên 83,94% năm 2024; Chỉ số CCHC (PAR INDEX) cấp tỉnh tăng từ 84,79% lên 88,37%, cấp bộ đạt 84,43% năm 2024, phản ánh rõ nét hiệu quả cải cách và chất lượng phục vụ.

Trong thực hiện Đề án 06, giai đoạn 2022-2025, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai 1.159 nhiệm vụ; trong đó hoàn thành 436 nhiệm vụ, thực hiện thường xuyên 176 nhiệm vụ và đang triển khai 497 nhiệm vụ. Đến nay, 100% địa phương đã kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhiều dịch vụ thiết yếu được triển khai đồng bộ trên môi trường số như khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip, cấp phiếu lý lịch tư pháp, sổ sức khỏe điện tử, đăng ký thi tốt nghiệp THPT và chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Hạ tầng số phục vụ cải cách hành chính tiếp tục được đầu tư đồng bộ. Trung tâm Dữ liệu quốc gia chính thức đi vào vận hành từ ngày 19/8/2025, khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, phân tán dữ liệu. Tốc độ Internet Việt Nam thuộc nhóm cao trên thế giới; Việt Nam lần đầu tiên được Liên Hợp Quốc xếp vào nhóm quốc gia có mức Chính phủ điện tử “cao”, tăng mạnh thứ hạng so với giai đoạn trước.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, yêu cầu các cơ quan tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao vai trò người đứng đầu; xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình, sản phẩm cụ thể; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Lê Minh