Tổ công tác số 3 duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ 11 xã nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 18/7, Tổ công tác số 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Tổ trưởng đã cho ý kiến chỉ đạo, duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ 11 xã gồm: Lai Đồng, Văn Miếu, Võ Miếu, Cự Đồng, Thượng Long, Đoan Hùng, Xuân Viên, Minh Hòa, Hoàng Cương, Bản Nguyên, Quảng Yên, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phan Trọng Tấn - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên của Tổ công tác số 3 đã tập trung phân tích làm rõ hơn các tiềm năng thế mạnh của các địa phương, qua đó gợi ý các định hướng phát triển, nhất là lựa chọn các khâu đột phá. Các xã có nhiều đặc điểm tương đồng như Lai Đồng, Văn Miếu, Võ Miếu, Cự Đồng tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu góp ý vào dự thảo các văn kiện.

Đối với các xã như Thượng Long, Minh Hòa, Xuân Viên nên tập trung phát triển kinh tế đồi rừng, trọng tâm là trồng cây gỗ lớn, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, chú trọng phát triển và xây dựng các sản phẩm OCOP từ các cây lợi thế của địa phương là chè và quế, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện.

Đối với các xã Hoàng Cương, Bản Nguyên cần phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với sản phẩm chủ lực, nâng cao giá trị sản phẩm; huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông nghiệp cận đô thị; đẩy mạnh chuyển đổi số. Các xã Quảng Yên, Đoan Hùng tập trung phát triển hạ tầng đồng bộ các cụm công nghiệp, hệ thống giao thông kết nối, phát triển công nghiệp - dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, ưu tiên số hóa trong hoạt động quản lý Nhà nước, phát triển dịch vụ công trực tuyến hiệu quả, thúc đẩy nông nghiệp thông minh, thương mại điện tử...

Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Cương báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội.

Bí thư Đảng ủy xã Cự Đồng trình bày dự thảo báo cáo chính trị.

Ghi nhận, đánh giá cao công tác xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ các xã, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh các xã cần chú ý hơn trong xây dựng chủ đề Đại hội, các thành tố cần thể hiện rõ ràng, cân bằng, gắn với phương hướng phát triển. Cần quan tâm bổ sung một số nhiệm vụ đột phá liên quan đến chuyển đổi số. Cân đối dung lượng nội dung đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020 – 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới. Trong triển khai các nhóm nhiệm vụ cần gắn với chức năng thẩm quyền của xã, bám sát định hướng phát triển của tỉnh, thống nhất 16 chỉ tiêu, lập biểu thể hiện rõ kết quả của nhiệm kỳ trước và các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới, rà soát, xác định lại một số chỉ tiêu về giảm nghèo, thu ngân sách... phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương sau sáp nhập.

Phương Thanh