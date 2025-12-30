Sở Y tế triển khai nhiệm vụ công tác y tế năm 2026

Ngày 30/12, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tiến sĩ Lê Hồng Trung - TUV, Giám đốc Sở Y tế.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2025, ngành Y tế Phú Thọ đã hoàn thành 9/10 nhiệm vụ UBND tỉnh giao; các chỉ tiêu y tế chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tuổi thọ trung bình của người dân đạt 74,5 tuổi; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,1%; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 98%.

Hoạt động khám, chữa bệnh tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Tổng số lượt khám, chữa bệnh toàn tỉnh đạt gần 5 triệu lượt, tăng 3,5% so với năm 2024; công suất sử dụng giường bệnh đạt 86,8%. Nhiều cơ sở y tế triển khai thành công các kỹ thuật mới, góp phần nâng cao năng lực điều trị, giảm chuyển tuyến.

Công tác y tế dự phòng được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Trong năm, tỉnh không để xảy ra dịch bệnh lớn; nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm được kiểm soát tốt. Dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát, không ghi nhận ca tử vong; sốt xuất huyết giảm mạnh so với năm 2024; chiến dịch tiêm vắc xin sởi đạt trên 96%.

Bên cạnh đó, công tác an toàn thực phẩm được tăng cường, toàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong ngành y tế đạt nhiều kết quả tích cực với 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến, hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn chiếm tỷ lệ cao. Theo khảo sát, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế đạt 92,94%, vượt xa chỉ tiêu toàn quốc.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định nghỉ hưu đối với Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Minh Khánh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của ngành y tế tỉnh trong năm 2025. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, năm 2026, ngành Y tế Phú Thọ chủ động bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của tỉnh Phú Thọ; cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành theo hướng quyết liệt, lấy hiệu quả công việc làm thước đo; bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Huy Ngọc cũng nhấn mạnh, ngành Y tế tỉnh cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của đội ngũ trong toàn hệ thống, ở mọi vị trí công tác nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ do ngành Y tế cung ứng.

Đối với hoạt động của Trạm Y tế, trước mắt khẩn trương hoàn thành việc thẩm định cấp Giấy phép hoạt động. Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường, Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan để 100% các Trạm Y tế đi vào hoạt động ổn định trong quý I năm 2026.

Hội nghị công bố Quyết định nghỉ hưu đối với Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Minh Khánh.

Lê Minh