Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra, giải quyết các khó khăn vướng mắc một số dự án

Chiều 30/12, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực địa, xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một số dự án trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc (cũ) theo Thông báo số 424/TB-UBND ngày 28/11/2025 của UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng đoàn công tác đã nghe doanh nghiệp phản ánh những vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng trong quá trình triển khai dự án và công tác triển khai giải quyết của các sở, ngành, chính quyền địa phương. Trong đó, đối với Dự án mở rộng nhà máy gạch ốp lát của Công ty Cổ phần Helen Việt Anh, xã Vĩnh Thành.

Tại đây doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và thu hẹp diện tích thực hiện từ 3,5ha xuống 2,9ha. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án, giải quyết thủ tục đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, phấn đấu hoàn thành trong quý I/2026; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tại Công ty Cổ phần VIDACO, xã Vĩnh Hưng, doanh nghiệp kiến nghị còn một hộ dân diện tích 216m2 nằm trước cổng Công ty chưa thể giải phóng mặt bằng; đồng thời phản ánh tình trạng 3 hộ kinh doanh xây dựng trái phép trong hành lang Quốc lộ 2A, ảnh hưởng đến mỹ quan và an toàn giao thông. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu địa phương phối hợp các sở, ngành xử lý dứt điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng, kiên quyết xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông; tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của người dân.

Đối với Công ty Cổ phần VALID, doanh nghiệp cho biết dù đã được giao đất nhưng chưa có điểm đấu nối giao thông với Quốc lộ 2C do tuyến đường gom chưa được đầu tư, khiến dự án chưa thể đi vào hoạt động. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu giao Sở Xây dựng nghiên cứu, xin ý kiến Bộ Xây dựng về phương án đầu tư tuyến đường gom dọc Quốc lộ 2C, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, đầu tư và phát triển bền vững.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên