Lễ khởi công dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Thanh Miếu

Ngày 30/12, Công ty Cổ phần GPH Việt Nam tổ chức Lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội tại phường Thanh Miếu. Đây là dự án nhà ở xã hội thứ 10 được khởi công xây dựng trong năm 2025 và là dự án thứ 5 sau khi sáp nhập tỉnh Phú Thọ mới. Dự lễ khởi công có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án nhà ở xã hội tại phường Thanh Miếu.

Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Thanh Miếu có tổng diện tích hơn 1ha, gồm 2 tòa nhà chung cư cao 15 tầng, 2 tầng hầm và 1 tòa nhà để xe 3 tầng riêng biệt, với tổng số 491 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.000 người. Mật độ xây dựng toàn dự án khoảng 32%. Điểm nổi bật của dự án là diện tích chỗ đỗ xe được bố trí vượt tiêu chuẩn nhà ở thương mại, đảm bảo nhu cầu đỗ xe lâu dài cho cư dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần GPH Việt Nam - Chủ đầu tư dự án.

Các tòa nhà được thiết kế với phong cách kiến trúc hiện đại, các căn hộ được thiết kế tối ưu hóa về công năng sử dụng, các vật tư, vật liệu hoàn thiện được lựa chọn kỹ lưỡng đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ tương đương nhà ở Thương mại, hệ thống cảnh quan sân vườn nội bộ được đầu tư đồng bộ. Chủ đầu tư cam kết hoàn thành, bàn giao trong năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh ý nghĩa của dự án trong việc phát triển quỹ nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Đồng chí biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của chủ đầu tư cùng các sở, ban, ngành của tỉnh, chính quyền phường Thanh Miếu và các cơ quan liên quan trong việc phối hợp, hoàn thiện thủ tục khởi công dự án.

Quang cảnh Lễ khởi công dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận việc dự án được đầu tư 2 tầng hầm và 1 tòa nhà để xe riêng biệt, coi đây là mô hình nhà ở xã hội tiêu biểu, bảo đảm đầy đủ các tiện ích và công năng sử dụng. Đồng chí khẳng định, cùng với các dự án nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn, dự án nhà ở xã hội phường Thanh Miếu có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ giao; đồng thời đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ theo cam kết, giá thành hợp lý và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng và bảo vệ môi trường.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên