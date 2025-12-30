Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng

Chiều 30/12, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2026). Tới dự có đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo và cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Hồng Quang trao Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp ngành Nội chính Đảng cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Cách đây 60 năm, sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trong bối cảnh đất nước bị chia cắt, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng là xây dựng CNXH ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ giải phóng miền Nam. Trong bối cảnh đó, để tăng cường tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương trong công tác xây dựng, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, ngày 5/1/1966, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW về việc thành lập Ban Pháp chế Trung ương, là cơ quan có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất chủ trương, đường lối chung về lĩnh vực pháp chế, là tổ chức tiền thân của Ban Nội chính Trung ương và đánh dấu sự ra đời của ngành Nội chính Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ngành Nội chính Đảng

Đối với tỉnh Phú Thọ, quá trình 60 năm Ngành Nội chính Đảng gắn liền với sự hình thành, chia tách, hợp nhất các đơn vị hành chính. Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ được sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ mới, đánh dấu một quá trình phát triển mới của ngành Nội chính Đảng tỉnh. Kết quả nổi bật trong giai đoạn 2021-2025, ngành Nội chính tỉnh đã phối hợp tham mưu 51 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 69 đơn vị liên quan; đưa 21 vụ án và 4 vụ việc vào diện theo dõi, đôn đốc của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của tỉnh.

Tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp nổi lên tại địa phương; tăng cường bảo vệ người tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng. Tiếp nhận và xử lý trên 2.100 đơn thư trong năm 2025. Phối hợp tổ chức hơn 40 hội nghị sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương. Tham mưu ban hành hơn 3.000 văn bản các cấp trong giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Hồng Quang tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Phát biểu chúc mừng truyền thống 60 năm ngành Nội chính Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy biểu dương những nỗ lực, cố gắng và đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Ngành Nội chính Đảng tỉnh trong những năm qua. Trước yêu cầu trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy và ngành Nội chính của tỉnh tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ động giúp cho Tỉnh ủy trong lãnh đạo, xử lý hiệu quả các lĩnh vực của công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là liên quan đến Đại hội Đảng và phục vụ nhân sự bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Hồng Quang trao Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương cho các cá nhân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Nội chính của tỉnh tập trung rà soát những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, những lỗ hổng về quản lý kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện; không để lợi dụng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến việc sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp. Chuyển trọng tâm từ kiểm tra, xử lý sang giám sát thường xuyên, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ sớm, từ xa, đảm bảo mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ngay từ đầu.

Tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng thực sự có bản lĩnh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước giao.

Nhân dịp này, đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Hồng Quang tặng hoa chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ và trao Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp ngành Nội chính Đảng cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, nhiều cá nhân Ban Nội chính Tỉnh ủy vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Nhiều tập thể và cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Mạnh Khiêm