Chàng lãng tử miền Tây tiết lộ tài sản sau 30 năm ca hát và bà xã kín tiếng

Lâm Hùng nói không giàu có như tin đồn, ngại khi được gọi là “Vua nhạc miền Tây”. Anh biết ơn bà xã vun vén, nuôi dạy các con suốt năm tháng mình miệt mài chạy show bên ngoài.

Ca sĩ Lâm Hùng vừa tái xuất trong đêm nhạc Ký ức thanh xuân cùng các đồng nghiệp Lâm Vũ, Châu Gia Kiệt, Quách Tuấn Du. Dịp này, anh hiếm hoi chia sẻ về công việc, cuộc sống và tổ ấm kín tiếng.

Tụt cảm xúc vì danh xưng “Vua nhạc miền Tây”

Ca sĩ Lâm Hùng.

Quãng đường gần 30 năm làm nghề để lại cho Lâm Hùng nhiều nỗi niềm. Ca sĩ vốn xuất thân miền quê, làm công việc tay chân kiếm sống.

Lâm Hùng may mắn được NSƯT Vũ Linh - người anh “ân nhân” đùm bọc, nâng đỡ lúc mới vào nghề.

Giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của Lâm Hùng là từ 2004 đến 2006. Thời điểm này, các album của anh gặt hái nhiều thành công, show diễn trải khắp trong Nam ngoài Bắc.

Thế nhưng, điều khiến giọng ca sinh năm 1977 hối tiếc nhất là khi cuộc sống đủ đầy, mẹ anh lại qua đời vì ung thư gan. Vì biến cố này, nam ca sĩ gián đoạn hoạt động nghệ thuật.

Suốt 6 năm, anh chỉ quanh quẩn ở nhà, thỉnh thoảng nhận hát các tụ điểm miền Tây.

Việc vắng bóng các sân khấu thành phố khiến nhiều bầu show, khán giả dần quên lãng anh. Đây cũng là giai đoạn khó khăn, bế tắc nhất trong sự nghiệp Lâm Hùng.

“Năm 2014, tôi quyết định trở lại TPHCM với 2 bàn tay trắng. Tôi kết nối các mối quan hệ, làm việc gấp 10 lần người khác để bù đắp cho khoảng trống sự nghiệp. May mắn sự nỗ lực của tôi được đón nhận, giúp duy trì sự ổn định như hiện tại”.

Lâm Hùng gần đây kết hợp các nghệ sĩ nữ Lâm Vỹ Dạ, Quỳnh Trang trong 1 số dự án.

Nhiều sản phẩm của anh như: Huynh đệ ơi, Em đừng đi, Trai tài gái sắc... được đón nhận rộng rãi, đạt hàng chục triệu view trên các nền tảng mạng xã hội.

Anh suy nghĩ gì về danh xưng “Vua nhạc miền Tây” mọi người đặt cho mình?, Lâm Hùng nói rất ngại mỗi khi nhắc đến.

Theo Lâm Hùng, tên gọi đó khiến anh mất hứng, tụt cảm xúc. Anh chỉ muốn được gọi là "chàng lãng tử miền Tây”, nghe vui tai và có cảm tình hơn.

Không phải “đại gia”, biết ơn bà xã kín tiếng

Nhiều năm qua, Lâm Hùng miệt mài chạy show. Ngày cuối tuần, anh luôn có mặt ở các tụ điểm sân khấu, rất ít thời gian dành cho vợ con. Khi ca sĩ đi làm về, con đã ngủ còn lúc anh thức dậy các bé lại đến trường.

Lâm Hùng tự thấy chưa làm tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha trong gia đình.

Do nhà đơn chiếc, Lâm Hùng và vợ bàn bạc đưa các con về quê ngoại ở Đà Lạt nhờ chăm sóc. Gần 1 năm qua, anh và gia đình ít có dịp gặp gỡ hay đoàn tụ.

Mỗi ngày, Lâm Hùng dành thời gian nhắn tin, gọi cuộc gọi video thăm hỏi, trò chuyện các con. Ca sĩ thấy an ủi vì cả 3 con đều ngoan, tự lập và sống tình cảm.

Anh hy vọng các bé trưởng thành sẽ thấu hiểu cho công việc và nỗi lòng của mình.

“Tôi quan niệm, nghề hát này chỉ một thời. Khi còn đủ sức “cày”, tôi nỗ lực kiếm tiền, tích góp để sau này vợ con sống sung túc, thoải mái. Đôi lúc phải đánh đổi và mất mát nhiều thứ nhưng không còn cách nào khác”, anh ngậm ngùi.

Ca sĩ biết ơn bà xã - chị Khánh Ngọc đã gắn bó, hỗ trợ và thay anh chăm sóc 3 con chu toàn. Cả hai kết hôn từ năm 2009, đến nay đã trải qua 16 năm gắn bó cùng nhau.

Ca sĩ Lâm Hùng biết ơn bà xã.

Ngần ấy thời gian, hôn nhân của họ cũng đi qua nhiều sóng gió song cả hai càng biết chia sẻ, vì nhau mà thay đổi, cố gắng để giữ lửa tổ ấm.

Lâm Hùng tiết lộ vợ là người hiền lành, giỏi nội trợ, không bao giờ ghen tuông. Từ khi lập gia đình, nam ca sĩ thay đổi tính cách dần trưởng thành, chín chắn hơn.

Bà xã giúp Lâm Hùng cai thuốc lá, rượu bia, sống khoa học để giữ gìn sức khoẻ, giọng hát.

Ca sĩ tự nhận không ga lăng, càng không biết nói lời hoa mỹ “nịnh” vợ. Mọi tình cảm, sự yêu thương được anh thể hiện bằng hành động thực tế.

Lúc này, nam ca sĩ muốn dành khoảng trời riêng cho vợ, bù đắp những mệt nhọc, khó khăn cô đã trải qua trong nhiều năm.

Truyền thông lẫn khán giả cho rằng Lâm Hùng rất giàu, là đại gia sở hữu nhiều bất động sản, siêu xe, nổi bật là biệt phủ 4.000m2 ở quê nhà.

Ca sĩ khẳng định không giàu có như mọi người nghĩ, càng không có suy nghĩ khoe khoang hay chiêu trò gây chú ý.

Tài sản lớn nhất của anh đến giờ phút này là hàng trăm bài hát được phát hành băng đĩa hay đăng tải trên các kênh mạng xã hội.

“Người ta có cơm cha áo mẹ, còn tôi cơm áo gạo tiền tự lo từ bé nên lúc nào vẫn luôn tự nhủ phải cố gắng. Sau nhiều năm nỗ lực, tôi có cuộc sống ổn định, đủ để trang trải mọi thứ chứ không thể gọi là giàu nứt đố đổ vách”, anh nói.

Khi cuộc sống đủ đầy, Lâm Hùng quan niệm cho đi nhiều hơn. Ngoài chăm lo gia đình, nam ca sĩ dành thời gian cho các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng.

Mới đây, anh bỏ tiền túi xây con đường nhựa dài 1km ở quê nhà, giúp bà con thuận tiện đi lại. Nam ca sĩ thường xuyên phát quà, trao tiền giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ.

Lâm Hùng sinh năm 1977, quê ở An Giang (Kiên Giang cũ). Ca sĩ từng trải qua quãng thời gian khó khăn, làm nhiều công việc chân tay trước khi bén duyên ca hát. Anh nổi tiếng vào đầu thập niên 2000 với dòng nhạc trẻ, có nhiều ca khúc ghi dấu ấn như: Kẻ đa tình, Hát cho một dòng sông, Ký túc xá chiều mưa, Phi trường phút biệt ly, Đừng để tôi biết em dối gian...

