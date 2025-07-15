Công bố Quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh và cấp xã

Sáng 15/7, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Lễ công bố các Quyết định thành lập Hội CCB cấp tỉnh và cấp xã.

Dự hội nghị có đồng chí Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam. Đại biểu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí Bế Xuân Trường và Bùi Đức Hinh trao quyết định của Trung ương Hội CCB Việt Nam về việc chỉ định Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh.

Đồng chí Bế Xuân Trường tặng hoa chúc mừng Hội CCB tỉnh.

Tại buổi lễ, Hội CCB tỉnh đã công bố Quyết định của Trung ương Hội CCB Việt Nam về việc thành lập Hội CCB tỉnh Phú Thọ trên cơ sở sáp nhập Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và Hội CCB tỉnh Hoà Bình (cũ); chấm dứt tư cách pháp nhân của hai Hội kể từ ngày 1/7/2025. Đồng thời, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra và Trưởng ban Kiểm tra Hội CCB tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, Ban Chấp hành Hội gồm 31 đồng chí; Ban Thường vụ 13 đồng chí; Ban Kiểm tra 7 đồng chí. Đồng chí Trần Anh Du, nguyên Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ (cũ) được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh; 4 đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch.

Dịp này, Hội CCB tỉnh cũng công bố quyết định thành lập 148 Hội CCB cấp xã, phường trực thuộc.

Các đồng chí Bùi Đức Hinh, Nguyễn Thị Cẩm Phương, Nguyễn Văn Toàn tặng hoa chúc mừng Hội CCB tỉnh.

Đồng chí Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhấn mạnh: Việc kiện toàn tổ chức Hội CCB các cấp là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm hoạt động liên tục, hiệu quả. Hội cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp với các tổ chức, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế, góp phần giữ vững ổn định xã hội. Cùng với đó, Hội phải phát huy vai trò trong giáo dục truyền thống cách mạng, truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ, để các em sống có trách nhiệm, xứng đáng với lịch sử.

Đồng chí đề nghị Hội CCB tỉnh và các Hội cấp xã, phường nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức, triển khai công tác Hội; đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động sát với thực tế, triển khai đồng bộ, hiệu quả trong những tháng cuối năm.

Hồng Duyên