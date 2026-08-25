Hơn 50.000 người sơ tán do mưa lũ ở miền Nam Trung Quốc

Mưa lớn do bão Narra gây ngập lụt trên diện rộng tại miền Nam Trung Quốc, buộc hơn 50.000 người phải sơ tán. Trong khi đó, bão Saudel đang di chuyển qua khu vực phía Nam Nhật Bản và hướng về Đài Loan (Trung Quốc), làm gia tăng nguy cơ mưa lớn tại Đông Á.

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc sử dụng cầu phao cơ động tiếp cận khu vực Bắc Giang, huyện Ninh Minh, Quảng Tây, nơi bị nước lũ cô lập ngày 24-8. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo Reuters ngày 25-8, hơn 54.000 người tại Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây đã được di dời khỏi các khu vực nguy hiểm do ngập lụt.

Riêng thành phố Sùng Tả có hơn 15.000 người phải sơ tán sau khi mực nước vượt mức kỷ lục trước đây, khiến nhiều khu dân cư và cửa hàng bị ngập sâu.

Bão Narra đã lưu lại nhiều ngày trên khu vực vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn tại Quảng Tây cùng các tỉnh Hải Nam và Quảng Đông. Mưa được dự báo tiếp tục tại một số khu vực miền Nam Trung Quốc, trong đó Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam và Phúc Kiến có nguy cơ xuất hiện mưa rất to.

Cùng thời điểm, bão Saudel đang tiếp tục di chuyển qua vùng biển phía Nam Nhật Bản. Weathernews, công ty dịch vụ khí tượng tư nhân của Nhật Bản, sáng 25-8 cho biết, bão đi qua khu vực đảo Minami Daito thuộc Okinawa, gây gió mạnh và biển động. Tại Kita Daito, gió giật có thời điểm đạt 42,2m/s.

Hoạt động hàng không trong khu vực cũng bị ảnh hưởng. Một số chuyến bay giữa Đài Loan (Trung Quốc) và sân bay Naha ở Okinawa (Nhật Bản) đã bị hủy hoặc điều chỉnh lịch do thời tiết xấu.

Theo Cơ quan Khí tượng Trung ương Đài Loan (Trung Quốc), bão Saudel đã có dấu hiệu suy yếu. Sáng 25-8, bán kính bão giảm từ khoảng 250km xuống 220km, trong khi sức gió duy trì tối đa giảm từ 184km/h xuống 155km/h. Tâm bão khi đó cách Đài Bắc khoảng 980km về phía Đông và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Khả năng Saudel đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan (Trung Quốc) hiện được đánh giá thấp hơn, song hoàn lưu bên ngoài vẫn có thể gây mưa lớn và gió mạnh. Đài Loan vừa trải qua nhiều ngày mưa lớn do một hệ thống áp thấp khác, gây ngập lụt và sạt lở tại một số khu vực phía Nam và phía Đông.

Các cơ quan khí tượng tại Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục duy trì cảnh báo về mưa lớn, gió mạnh và biển động khi hai hệ thống thời tiết hoạt động gần như đồng thời trong khu vực.

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Theo hanoimoi.vn