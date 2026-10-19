Máy bay đi Vienna hạ cánh khẩn cấp vì đe dọa đánh bom

Một máy bay của hãng hàng không Austrian Airlines trên hành trình từ Tel Aviv (Israel) đến Vienna (Áo) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Sofia của Bulgaria sau khi nhận được thông tin đe dọa đánh bom.

Máy bay của hãng hàng không Austrian Airlines. Ảnh: Austrian Airlines

Theo hãng thông tấn TASS ngày 19-10, lời đe dọa được một công dân Áo thông báo cho hãng hàng không. Tuy nhiên, người này không có mặt trên chuyến bay vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Sau khi nhận được thông tin, phi công quyết định chuyển hướng và đưa máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống Sofia (Bulgaria), nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Theo thông tin được công bố, sau khi máy bay hạ cánh, toàn bộ hành khách được sơ tán. Các chuyên gia sau đó tiến hành kiểm tra máy bay để xác định liệu có chất nổ hoặc vật thể nguy hiểm nào trên khoang hay không.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về danh tính người đưa ra lời đe dọa, động cơ của vụ việc hoặc kết quả kiểm tra an ninh. Các thông tin ban đầu cũng chưa xác nhận liệu lực lượng chức năng có phát hiện vật thể khả nghi trên máy bay hay không.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh an ninh hàng không gần đây ghi nhận nhiều sự cố, đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động khai thác hàng không.

Cách đây vài ngày, giới chức Đức đã phải đóng cửa sân bay Nuremberg ngày 13-10 và điều hai máy bay chiến đấu hộ tống một máy bay chở khách sau khi nhận được tín hiệu khẩn cấp, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cướp máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Corendon Airlines.

Ngay sau đó, chuyến bay AI2030 sử dụng máy bay Boeing 787 của Air India, khởi hành từ Frankfurt đi Delhi ngày 14-10, cũng phải chuyển hướng đến Jaipur sau khi xuất hiện tín hiệu cảnh báo cướp máy bay.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh khá nhạy cảm, khi an ninh hàng không gần đây gặp không ít sự cố, đặc biệt là sau rắc rối của FlyDubai, và tiếp tục là vấn đề được các quốc gia và hãng vận tải chú trọng.

Cách đây vài ngày, giới chức Đức ngày 13-10 đã phải đóng cửa sân bay Nuremberg, điều 2 máy bay chiến đấu hộ tống máy bay chở khách sau khi nhận được tín hiệu khẩn cấp làm dấy lên lo ngại cướp máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Corendon Airlines.

Ngay sau đó, chuyến bay AI2030 bằng Boeing 787 của Air India từ Frankfurt đến Delhi ngày 14-10 phải chuyển hướng đến Jaipur sau khi xuất hiện tín hiệu cảnh báo cướp máy bay.

Những thông tin đe dọa đánh bom, dù chưa được xác minh, có thể buộc máy bay thay đổi hành trình, gây gián đoạn hoạt động khai thác và ảnh hưởng đến lịch trình của hành khách.

https://hanoimoi.vn/may-bay-di-vienna-ha-canh-khan-cap-vi-de-doa-danh-bom-1761768.html

Theo hanoimoi.vn