NASA đẩy mạnh phát triển xe tự hành Mặt Trăng phục vụ căn cứ trong tương lai

Ngày 20/10, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã cập nhật tiến độ phát triển các phương tiện di chuyển trên Mặt Trăng có người lái và tự vận hành, hướng tới xây dựng căn cứ nghiên cứu Mặt Trăng theo kế hoạch.

Đây là những nỗ lực của NASA trong việc tìm kiếm giải pháp mở rộng cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động thăm dò Mặt Trăng trong tương lai. Ảnh: Minh Duy

NASA nhấn mạnh đây là những nỗ lực nhằm phát triển khả năng di chuyển trên bề mặt Mặt Trăng, phục vụ hoạt động thăm dò trong tương lai và duy trì sự hiện diện lâu dài của con người tại đây.

Xe tự hành thăm dò vùng cực của NASA, có nhiệm vụ nghiên cứu các chất dễ bay hơi, dự kiến đi vào hoạt động tại khu vực cực nam Mặt Trăng vào năm 2027, nhằm khảo sát các miệng hố ở phía bên mặt khuất. Xe tự hành có nhiệm vụ tìm kiếm dấu hiệu của nước và những tài nguyên tiềm năng có giá trị khác, có thể hỗ trợ cho công tác hoạt động thăm dò Mặt Trăng bền vững.

Phương tiện này sẽ được tàu đổ bộ Blue Moon Mark 1 của công ty Blue Origin đưa xuống bề mặt Mặt Trăng và dự kiến di chuyển hơn 30km, thu thập dữ liệu về nhiệt độ tại chỗ, điều kiện chiếu sáng và địa hình.

Theo NASA, những dữ liệu này có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về nguồn gốc và sự phân bố của nước trên Mặt Trăng, đồng thời đánh giá khả năng sử dụng tài nguyên tại đây để phục vụ các hoạt động thăm dò trong tương lai.

Trong khi đó, NASA đã giao các đơn đặt hàng cho hai công ty Astrolab và Lunar Outpost để chế tạo những phương tiện thuộc giai đoạn đầu tiên của chương trình xe phục vụ căn cứ Mặt Trăng. Các phương tiện này có khả năng chở phi hành gia và được gọi là xe địa hình Mặt Trăng (LTV).

Theo kế hoạch, chúng sẽ được đưa lên Mặt Trăng trước phi hành đoàn chiến dịch Artemis được đưa tới nơi. Blue Origin được giao nhiệm vụ đưa các xe này đến khu vực cực nam Mặt Trăng trước năm 2028, thông qua sáng kiến Dịch vụ vận chuyển hàng hóa thương mại lên Mặt Trăng (CLPS) của NASA.

Các xe LTV sẽ cho phép phi hành gia khám phá những khu vực có đặc điểm địa chất đa dạng gần cực nam Mặt Trăng, thu thập mẫu vật và vận chuyển thiết bị. NASA cho biết, các phương tiện này cũng có thể được điều khiển từ xa từ Trái Đất để lập bản đồ bề mặt Mặt Trăng trước khi phi hành gia đặt chân đến đây.

Theo NASA, các xe LTV được thiết kế để di chuyển tối đa 10 km sau mỗi lần sạc pin, hỗ trợ tối đa ba chuyến đi bộ trên bề mặt Mặt Trăng trong mỗi chiến dịch Artemis, đồng thời vận chuyển tới 80kg mẫu vật Mặt Trăng và dụng cụ.

“Xe tự hành Mặt Trăng đóng vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển năng lực di chuyển trên bề mặt của chúng tôi”, ông Robert Pickle, Giám đốc Văn phòng Vận tải bề mặt Mặt trăng thuộc Chương trình Căn cứ Mặt Trăng của NASA, cho biết.