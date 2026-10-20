Pháp áp lệnh giới nghiêm tại nhiều thành phố sau bạo loạn

Chính quyền Pháp ngày 19-10 (giờ địa phương) áp lệnh giới nghiêm tại một số khu vực ở Paris, Lille, Nice và nhiều địa phương khác, sau khi bạo loạn và cướp bóc bùng phát cuối tuần qua trong làn sóng biểu tình trên toàn quốc.

Theo Reuters, Thủ tướng Sebastien Lecornu cho biết hiện chưa cần áp lệnh giới nghiêm trên toàn Paris, song không loại trừ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp. Ông cho rằng việc áp dụng các biện pháp hạn chế tại từng khu vực phù hợp hơn với tình hình hiện nay.

Đông đảo người biểu tình tập trung tại Pháp trong làn sóng biểu tình trên toàn quốc ngày 17-10. Ảnh: Reuters

Tại Paris, cảnh sát cấm biểu tình ở một số khu vực từ 20 giờ ngày 19-10, đồng thời áp lệnh giới nghiêm quanh Quảng trường Cộng hòa và khu Les Halles từ 23 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Ở miền Bắc nước Pháp, người dưới 18 tuổi tại Lille, Douai, Wattignies và Denain bị cấm ra đường từ 20 giờ đến 6 giờ sáng trong hai ngày. Thành phố Nice cũng áp dụng lệnh giới nghiêm tại khu vực trung tâm, trong khi Marseille ban hành lệnh cấm tụ tập và biểu tình.

Theo Liên đoàn Thương mại và Bán lẻ Pháp, gần 3.000 cửa hàng bị ảnh hưởng bởi các vụ cướp phá và đụng độ trong hai ngày cuối tuần. Nhiều cửa hàng tại Paris phải đóng cửa hoặc tăng cường bảo vệ sau các vụ đập phá.

Gerard Nouchi, quản lý hai cửa hàng quần áo tại Marseille, nói với Reuters rằng lực lượng cảnh sát khi đó không đủ để ngăn chặn các vụ cướp phá. Theo ông, các cửa hàng bị hư hại nặng, khung cảnh sau đó “như vừa trải qua một cơn lốc”.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 2.400 người đã bị bắt, gần 1.000 cảnh sát bị thương và một người biểu tình tử vong do ngừng tim trong ngày 17-10. Khoảng 60.000 cảnh sát và nhân viên an ninh đã được triển khai trên toàn quốc trong hai ngày cuối tuần.

Ngày 19-10, Tổng thống Emmanuel Macron từ chối đơn xin từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez. Ông đồng thời yêu cầu ngăn chặn tình trạng dựng chướng ngại vật, cướp bóc và làm rõ những thiếu sót trong công tác thu thập thông tin tình báo, đánh giá nguy cơ bạo loạn.

Trong khi đó, các công đoàn Pháp kêu gọi một đợt đình công và biểu tình mới vào ngày 5-11. Trước tình hình bất ổn, một số chính phủ châu Âu đã khuyến cáo công dân đến Pháp tránh những nơi tập trung đông người và thận trọng khi có biểu tình.

https://hanoimoi.vn/phap-ap-lenh-gioi-nghiem-tai-nhieu-thanh-pho-sau-bao-loan-1761920.html

Theo hanoimoi.vn