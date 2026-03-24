Bắt nghi phạm chém nhiều người ở Phú Thọ rồi bỏ trốn

Sau khi dùng dao chém 3 người trọng thương do mâu thuẫn lúc nhậu, đối tượng Dương Hữu Ninh đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng nhanh chóng bị lực lượng công an Phú Thọ truy bắt chỉ sau vài giờ.

Ngày 23/3, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, cơ quan này đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt và quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Hữu Ninh (SN 1997, trú xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 21/3, đơn vị tiếp nhận tin báo về vụ việc một đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm gây thương tích nghiêm trọng cho nhiều người tại xã Hiền Lương. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Dương Hữu Ninh và hung khí gây án tại cơ quan Công an

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triển khai lực lượng, tổ chức nhiều mũi trinh sát truy xét. Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ Dương Hữu Ninh khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Vân Phú.

Tại cơ quan điều tra, Ninh khai nhận, rạng sáng 21/3, trong lúc uống rượu tại một quán ăn đêm ở xã Hiền Lương, do mâu thuẫn cá nhân bộc phát, đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, gáy của 3 người gồm anh Tạ Khương D. (SN 1997), chị Tạ Thị H. (SN 1988) và anh Lê Ngọc H. (SN 1980).

Các nạn nhân bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ).

Vụ án đang được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

