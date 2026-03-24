Bộ trưởng Năng lượng Mỹ: Thị trường dầu mỏ chỉ “tạm thời” gián đoạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho rằng “thị trường hoạt động theo quy luật của nó,” việc giá cả tăng vọt nhằm "gửi tín hiệu đến tất cả những ai có thể sản xuất nhiều hơn là “hãy sản xuất nhiều hơn nữa."

Cơ sở dự trữ dầu thô ở California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 23/3 khẳng định tình trạng gián đoạn thị trường dầu mỏ chỉ là “tạm thời,” trong bối cảnh giá nhiên liệu này tăng vọt do chiến tranh Trung Đông - đã gây áp lực lớn lên người tiêu dùng.

Tại Diễn đàn Năng lượng toàn cầu CERAWeek tổ chức ở Houston, khi được hỏi thị trường đã phản ứng như thế nào trước tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu mỏ, ông Wright cho rằng “thị trường hoạt động theo quy luật của nó,” việc giá cả tăng vọt nhằm "gửi tín hiệu đến tất cả những ai có thể sản xuất nhiều hơn là “hãy sản xuất nhiều hơn nữa."

Ông Wright nhấn mạnh rằng Washington đã thực hiện “các giải pháp thực tế” để nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu đang trong quá trình vận chuyển, cho phép chúng được đưa vào thị trường. Tuy nhiên, "đây chỉ là những biện pháp xoa dịu cho một tình huống tạm thời."

Theo Bộ trưởng Wright, Mỹ đã bắt đầu xả dầu từ kho dự trữ chiến lược hôm 20/3. Đợt xả kho này sẽ đưa khoảng 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày từ kho dự trữ của Mỹ ra thị trường và có khả năng đạt tổng cộng gần 3 triệu thùng/ngày.

Hơn 10.000 đại biểu sẽ tham dự Diễn đàn Năng lượng toàn cầu CERAWeek, sự kiện đang bị phủ bóng bởi vấn đề gián đoạn nguồn cung dầu khí do chiến tranh.

Các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28/2 đã dẫn đến hành động trả đũa của Tehran, khiến hoạt động vận tải thương mại qua Eo biển Hormuz gần như đình trệ hoàn toàn.

Trước khi xảy ra chiến tranh, khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu đi qua tuyến đường thủy huyết mạch này.

Ngoài ra, các cuộc tấn công vào những cơ sở năng lượng quan trọng ở Iran, Qatar và các quốc gia Vùng Vịnh khác đã làm trầm trọng thêm các vấn đề về nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Giá dầu đã giảm mạnh trong ngày 23/3 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ ra lệnh dừng các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran sau các cuộc đàm phán mà ông đánh giá là “rất tốt” - mặc dù phía Tehran phủ nhận các cuộc đàm phán này đang diễn ra.

Nguồn Vietnam+